Habrá relevo en la Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria

León, Gto.

Para enero del próximo año se dará el relevo en la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que preside al día de hoy el empresario Guillermo Ramos Mena. Fue ratificado en asamblea el pasado mes de enero.

Pero ahora quien está interesado en ingresar a la política empresarial es ni más ni menos que el Secretario de Obra Pública de Guanajuato Arturo Durán Miranda, quien por cierto, cuenta con amplio respaldo del sector ya que desde su posición ha logrado muchos acuerdos.

Cuentan que Durán Miranda es uno de los más viables candidatos aunque, no se descarta, que pudieran colarse otros candidatos que, no obstante, podrían ser derrotados en una justa que no resultará sencilla.

Prácticamente el Secretario de Obra Pública estará en la política empresarial aunque, por cierto, falta ver si para ello renuncia antes que le achaquen un conflicto de interés.