Critica Medina decisión del PAN de ir por la designación

León, Gto.

El síndico Carlos Medina Plascencia, reprobó la manera bajo la cual los integrantes del Consejo Político Estatal del Partido Acción Nacional, sin previo aviso, modificaron el orden del día, al agregar en ella el tema de la designación como método de selección del candidato a la gubernatura de Guanajuato para la próxima contienda electoral del 2018.

Sin embargo, pese a esta situación el edil manifestó que en este proceso se debe considerar el tema de la paridad de género, dejar de tomar como referencia la popularidad de los candidatos que son medidos a través de encuesta, y buscar un perfil más ciudadano.

“Lo que sí debemos señalar y criticar es que le den albazo al presidente del partido y a la permanente en el ámbito estatal, por qué razón albazo, porque esto demanda unidad, el ponerse de acuerdo de por qué razones, yo creo que las hay para llegar a las designaciones", indicó.

Pero más allá de eso me parece que el proceso que se siguió el viernes no fue el adecuado porque entonces una mayoría que logró sacar esto pues no es una forma de cómo debería de darse en Acción Nacional, eso es lo que yo critico y digo sobre el albazo porque no me llama la atención, no me extrañaría que se diera una situación de esta naturaleza”, refirió.

Agregó que la decisión de ir por la designación no le extrañaría si se llegara a dar en Guanajuato, inclusive en el país, pues es parte de los procesos que demanda el Frente Amplio Democrático, además de que reiteró que hoy en día lo que los ciudadanos requieren son perfiles ciudadanos.

“Inclusive en el país por el PAN, no sólo en lo que corresponde a Guanajuato, creo que los ciudadanos están buscando los mejores perfiles y no sólo es cuestión de decir cuál es el apoyo que se tiene en las encuestas en los partidos para una alcaldía, gubernatura sino que inclusive tiene que considerarse el perfil”, puntualizó.