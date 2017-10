Responden ciudadanos a reelección de alcaldes en Gto

León, Gto.

A través de un sondeo que realizó MILENIO en sus plataformas de internet con la pregunta, ¿usted reelegiría a su alcalde?, alrededor de 80 ciudadanos votarían en contra y solo 10 leoneses darían su voto a favor.

En total, la pregunta publicada el pasado martes, tuvo un nivel de respuesta a 121 comentarios, un gran impacto ahora que el alcalde Héctor López Santillana entregó su carta de intención de reelección a la alcaldía de León.

En las respuestas donde se referían a un “No”, en su mayoría las razones era por la inseguridad ante los homicidios registrados en las últimas semanas en la ciudad, muchos optaban por darle la oportunidad a otro candidato, otros simplemente no daban explicación alguna sobre su decisión.

Por el contrario, los pocos ciudadanos que dieron una respuesta positiva mencionaron que mientras el plan de gobierno del Alcalde pueda consolidarse y darle seguimiento a sus proyectos como por ejemplo, alumbrado público se le daría otra oportunidad.

Entre algunas de las respuestas se lee: “Si, un gran problema es la falta de continuidad a los planes de gobierno”, “Por supuesto que no, realmente no ha hecho nada nuevo, solo empeorar la situación en nuestra ciudad y maquillarlas con obras al vapor”, “Sí, siempre y cuando el plan de gobierno inicial lleve un gran avance para poder fortalecer los proyectos para no volver de cero y seguir con la inercia dentro de la administración pública municipal”, entre otros.

Sin embargo, algunas de las posturas de nuestros lectores también se dirigían a los mandos de gobiernos de otros municipios de la entidad, donde enfatizaban que tampoco reelegirían al alcalde Edgar Castro Carrillo de Guanajuato capital, así como de Abasolo e Irapuato.