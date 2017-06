Modificarían el presupuesto para pagar a Red Recolector

León, Gto

El presupuesto de la actual administración de León estaría siendo modificado en caso de que la empresa Red Recolector demande al Municipio por incumplimiento de contrato.

Así lo señaló el Tesorero de la administración, Gilberto Enríquez Sánchez, quien dijo que a la fecha el Municipio no cuenta con una partida especial que solvente el gasto a pagar en caso de que Red Recolector demande, sin embargo dijo que eso no significa que el Municipio no pueda cumplir.

“El Municipio no tiene una partida especial para cubrir ese recurso, pero definitivamente no habría problema, todo esto, recuerden lo aprueba el Ayuntamiento, el manejo de las finanzas es adecuado cuando se presenta alguna contingencia que pudiera ser como esta, se hace la modificación presupuestal, de dónde sacar los recursos”, mencionó.

Agregó que antes de que esto suceda debe existir una notificación por parte del Tribunal, en el que se le dicte al Municipio cumplir con el pago de afectaciones, el cual hasta ahora no han recibido.

“No habría ningún problema como para cuando tuviésemos algún mandato judicial, mientras no exista eso, no tenemos por qué apartar recursos del cuál no sabemos de cuánto es el monto y dejarlos ahí, con tantas necesidades que tenemos, entre más recursos disponibles que tengamos, mejor”, refirió.

El pasado 31 de mayo, en entrevista para MILENIO, el abogado de la empresa Red Recolector, Ricardo Hinojosa, declaró que el Municipio de León estaría pagando a la empresa cerca de 740 millones de pesos por indemnización.

Notifican fallo a Red Recolector

Desde el sábado pasado, el área jurídica del Municipio notificó a la empresa regiomontana, Red Recolector, la decisión de revocar el contrato de la recolección de la basura, que les fue asignado en mayo del 2014 por la pasada administración.

Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, quien dijo que será en un plazo de 90 días en que entren en operación las empresas: Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA), en la zona “A” del Municipio y Promotora Ambiental la Laguna (PASA), en las zonas “B” y “C”, luego de ser elegidas por el Ayuntamiento el pasado viernes.

“Tengo entendido que el sábado pasado se llevó a cabo la notificación del fallo a la empresa… El propio fallo establece que en el caso de los nuevos ahora concesionarios tienen un plazo de 90 días para iniciar sus operaciones, apenas estamos en el proceso de notificación”, señaló.

En tanto, y en el panorama de que la empresa Red Recolector deje de prestar el servicio, el Sistema Integral de Aseo Público ya se encuentra listo con 54 camiones para brindar el servicio de recolección de la basura a la ciudadanía.