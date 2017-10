Por falta de red hidráulica se colocarían tomas siamesas

León, Gto.

Como propuesta ante la falta de una red de hidrantes que funcione en la ciudad, se estaría pensando en colocar algunas tomas siamesas, para que en ellas pipas del Cuerpo Heroico de Bomberos puedan abastecerse de agua rápidamente.

Francisco Tovar, presidente del cuerpo heroico de bomberos dijo que la propuesta fue bien vista por los integrantes de la mesa que se encargan de elaborar el diagnostico de la red de hidrantes, sin embargo, aún falta que SAPAL especifique el costo del proyecto, así como definir los puntos en los que sería factible colocar algunas de ellas.

“Se está pensando que sea una distribución estratégica, dependiendo de los accesos que se tengan porque León por su crecimiento hace que el tiempo de respuesta sea más lenta.

Aquí SAPAL es el experto y harán la propuesta en la parte hidráulica, nosotros lo que haremos es que en función al proyecto que ellos nos digan podemos hacer las tomas de esta manera, con estos candados de seguridad, nuestra cultura del respeto no la tenemos, todos esos aspectos se están tomando en cuenta”, refirió.

De acuerdo con el Presidente de Bomberos, la diferencia entre instalar más hidrantes y tomas siamesas radica en la presión de agua, pues mientras que para la red de hidrantes se requiere una presión de 7 kilogramos por centímetro cuadrado, para las tomas siamesas es inferior a ella.

“Es que los hidrantes necesitan una presión de 7 kilogramos por centímetro cuadrado, SAPAL no tiene esa presión en toda la ciudad y son aspectos que se tienen que tomar en cuenta, si no tiene esa presión no funcionan bien.

-¿De cuánto es la presión para las tomas siamesas?

Es presión menor a la que se maneja para poner a los hidrantes”, mencionó.

Y paralelo a la propuesta de las tomas de agua publica, en las mesas de trabajo bomberos han planteado la idea de que se les dote de dos pipas con capacidad para 20 mil litros de agua y así ga5rantizar un mayor abasto en cualquier siniestro.

“Actualmente nada más tenemos dos pipas de 10 mil litros pero son unidades un poco viejitas con más de 20 años y el desgaste es mayor, las nuevas que se solicitan son de 20 mil litros y con potencia de maquinas para subir cuestas”, puntualizó.