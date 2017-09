Víctima de explosión sigue grave por quemaduras

León, Gto.

Continúa grave de salud y sin mejoría el trabajador de la panificadora que la mañana del jueves pasado, fue víctima de la explosión del los Ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a su paso en ruta por Tajo de Santa Ana.

De acuerdo con su prima Laura Liliana Salgado, esposa e hijos, primos y hermanos permanecen afuera de la clínica T21, donde se encuentra Adam Troncoso, quien este domingo cumplirá 72 horas en observación.

Refirió que no les han hecho saber su posible traslado al Centro de Cuidados Críticos de Salamanca, derivado del estado de su primo, quien a consecuencia de las quemaduras que sufrió en las vías aéreas será intervenido quirúrgicamente, por lo que esperan la operación y los resultados de la misma.

“Lo están manteniendo su estado es grave no mejora no empeora” explicó Laura Liliana, quien sostuvo que tampoco no hay acercamiento por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cabe mencionar que Adam Troncoso circulaba en ruta de distribución por Tajo de Santa Ana cuando fue alcanzado por la explosión del ducto, lo que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo y vías aéreas, manteniéndose grave desde hace ya cuatro días.

De lo anterior, ya existe una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que hasta el viernes pasado argumentó que se abrió la carpeta de investigación correspondiente.