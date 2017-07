Familia de José Alfredo Jiménez analiza acciones legales contra el PVEM

León, Gto

La familia del cantautor José Alfredo Jiménez se encuentra analizado la posibilidad de denunciar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras colocar espectaculares en dónde exhiben cifras y mensajes de inseguridad en Guanajuato, utilizando fragmentos de la famosa canción Caminos de Guanajuato de la autoría del mismo José Alfredo Jiménez.

En entrevista con MILENIO, el hijo del cantautor quien lleva su mismo nombre José Alfredo Jiménez Jr, señalo que en primer lugar el PVEM no pidió permiso para hacer uso de los fragmentos de la canción para hacer este tipo de publicidad, la cual calificó como de mal gusto.

"Mandé las ubicaciones y los puntos donde se encuentran estos espectaculares, para que nuestros abogados platiquen con ellos para ver a qué acuerdo llegan, nosotros lo que pedimos es que los quiten porque la verdad es que no nos gusta para nada esta campaña y si puede haber una sanción, pues qué bueno", señaló el hijo del compositor.

Señaló que ya se habló con la editora que tiene los derechos de la canción en este caso la Editora de Música Mexicana Internacional (EMMI) para quedar en el acuerdo de que el bufete jurídico de la editora y los abogados de la familia Jiménez llegaran a un acuerdo con los responsables del PVEM.

El sobrino del cantante, José Guillermo Azanza, quien es director del museo de José Alfredo Jiménez, al igual que la familia, se mostró indignado con este tipo de espectaculares que el PVEM, colocó sobre el corredor industrial y aseguraron que no es válida esa campaña, por el contrario el Partido Verde debería de ver cómo ayudar a los guanajuatenses que así lo requieran.

"Nosotros (la familia) estamos muy tristes pues me parece que son dos cosas; el torcer la intención de la canción y tergiversar la idea porque José Alfredo le está cantando con orgullo a su tierra".

Azanza señaló que esta campaña es muy costosa y por el contrario, el recurso utilizado debería haberse empleado en otras cosas que beneficiaran a la sociedad.

"Mientras nosotros nos encontramos juntando recursos, este partido se dedica a gastarse miles de pesos en espectaculares en una campaña muy costosa, en donde utiliza de mala manera una canción que es un himno para todos los guanajuatenses y lo lamentamos mucho porque es un desperdicio de recursos", dijo Azanza.

En algunos espectaculares del verde se puede leer: "No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo y el aire contaminado", "Caminos de Guanajuato que pasas por tantos pueblos inseguros y descuidados", "En Guanajuato la vida no vale nada; 481 asesinatos en 2017", solo por mencionar algunos y en todos los casos se utilizan frases de la canción Caminos de Guanajuato de la autoría de José Alfredo Jiménez.