Dice Verde que versos son 'dominio público'

León, Gto.

El dirigente estatal del Partido Verde, Carlos Chacón, manifestó que el uso de los fragmentos de la canción "caminos de Guanajuato" de José Alfredo Jiménez son del dominio público, por lo que no están incurriendo en una ilegalidad al usarlos en una campaña política que encabezan.

Ayer MILENIO público que la familia del cantautor guanajuatense, estaría analizando la posibilidad de denunciar al Partido Verde Ecologista de México, tras colocar espectaculares en donde exhiben cifras y mensajes de inseguridad en nuestro estado, utilizando fragmentos de esta canción.

"No es un asunto que nos atañe en una decisión en este momento porque no conocemos le decisión final de los familiares de José Alfredo, ni sabemos en qué condiciones venga una demanda, qué tendría que estar apegada a la Ley del Derecho de Autor en donde creo que no habría ninguna imputación para el Partido pues estamos utilizando frases del dominio público", dijo.

Con esta campaña el dirigente del verde señaló que no se está cometiendo algún tipo de difamación, por el contrario se está señalando aquellas deficiencias que se están presentando en el actual Gobierno del Estado.

"No estamos incriminando a nadie en una cuestión que tenga que ver con relación a sus intereses personales, no estamos cometiendo algún tipo de difamación, no estamos utilizando nuestros spots con un hecho comercial y bueno lo que tenemos que ver es que esto se genera de los problemas que nos a trae a todos nosotros", refirió.

En tanto reconoció que la familia de José Alfredo Jiménez está en su derecho de manifestarse y mostrar esta inquietud, sin embargo deberá estar apegada a la Ley del Derecho de Autor.

"Yo quiero decirle que no tendríamos que entrar a nupcias legales porque sería una argumentación que se tendría que usar en el ámbito judicial si es que lo hubiera, me parece que aquí hay un afán de seguir echándole leña al fuego", puntualizó.