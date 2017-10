Casas en Punta del Sol se estaban desmoronando por ordeñas

León, Gto.

Los vecinos del fraccionamiento Punta del Sol viven en la incertidumbre por sus casas y por los huachicoleros.

“Pensábamos que las casas se estaban desmoronando, se sumen y se desmoronan, pero no sabíamos nada (…) de aquel lado son las ordeñas (en el acceso), estamos en un cruce, todo el bulevar Las Joyas pasan dos y aquí pasa el otro, son tres ductos”, detalló Martín.

Los colonos atribuyen los daños de sus inmuebles a los ductos, las primeras casas edificadas sobre el bulevar Refugio de Rosas se encuen­tran sobre una plancha alta de cemento, lo que ha provocado además grietas y bardas a punto de colapsar.

“Estamos sobre los ductos y no tenemos respaldo, y no vienen a hablar (las autoridades) que no hay problema, que todo es mentira, nosotros tenemos documentos que constan”, dijo el inconforme al destacar que ya se han registrado detenciones en la zona por el robo de hidrocarburo.

Debido a esta situación, aproximadamente 40 inmuebles se encuen­tran en el abandono, situación que han aprovechado los paracaidistas que llegan y se adueñan de las viviendas deshabitadas, mientras que otros las traspasaron. Incluso Infonavit ha continuado con la venta de dichas viviendas.

“Fuimos a muchísimas instituciones, nomás nos traían para allá y para acá y nada. Muchos de los que andábamos, desistieron, 40 personas abandonaron sus casas y otras las traspasaron, porque sabían el pe­ligro”, señaló.

La presidenta de colonos, Bertha Sánchez Espinoza, dijo que después del derrame ocurrido en el 2016 temen por su seguridad. “Estamos en un peligro por una explosión, (además) tenemos más de ocho años peleando alumbrado público y no hay dependencia que nos dé solución y hay robos, asaltos de jóvenes, señores y señoras”, agregó.