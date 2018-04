La puerta giratoria es un pretexto, dicen empresarios y expertos

León, Gto.

La puerta giratoria es un pretexto para justificar la falta de resultados en materia de seguridad, pues el gobierno del estado cuenta con suficientes recursos para combatir a los delincuentes, coincidieron expertos y líderes empresariales de la entidad durante el programa CAMBIOS de Multimedios Televisión.

En la mesa de análisis que conduce el director editorial de MILENIO, Miguel Ángel Puértolas, participaron Juan Miguel Alcántara Soria, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Arcelia González, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado; José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL); y Jorge Ramírez, presidente de Coparmex.

Para Alcántara Soria, la responsabilidad de terminar con el efecto de “puerta giratoria” está en la Procuraduría de Justicia con la implementación de las Unidades para la supervisión de Medidas Cautelares conocidas como Umecas, herramienta establecida por ley y que obliga al Ejecutivo a dar seguimiento a las medidas dictadas por un juez, por ejemplo, la libertad condicional para que en caso de reincidencia o incumplimiento a la medida cautelar el procesado sea inmediatamente detenido.

“La ley exige las unidades de medidas cautelares entonces te dicen: '¡ay es que la puerta giratoria!' y desde el Gobernador para abajo la cantaleta de la puerta giratoria, cómo se evitaría la puerta giratoria con las unidades de medidas cautelares, que son responsabilidad del Poder Ejecutivo”, señaló Alcántara Soria.

Por lo que consideró urgente que el gobierno del estado implemente las medidas correspondientes, antes de solicitar un cambio en la ley, situación en la que estuvo de acuerdo el presidente del CCEL, Sánchez Castellanos, quien aseguró que los ciudadanos no pueden esperar a los políticos para que se combata la inseguridad.

“Digo podrá o no modificarse la Constitución eso se convierte en un tema político y los ciudadanos no pueden esperar a la política para resolver, yo creo que hay muchísimo trabajo qué hacer a través de los gobiernos estatales y municipales y hay muchos delitos presentes que no tienen nada que ver con la modificación a las leyes”, dijo Sánchez Castellanos.

En tanto el presidente de Coparmex, Jorge Ramírez, señaló que no es de descartarse la modificación de la legislación vigente para, sin embargo, el primer responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos es el Ejecutivo estatal por quien tiene la obligación de responder por ello.

“Sin duda habrá que revisar las leyes, habrá que ajustarlas pero la principal responsabilidad es de la autoridad a la que le pagamos por que nos cuide y realmente tiene que garantizar que tengamos un entorno de seguridad y para eso tiene un montón de recursos porque no son pocos los recursos que se destinan a seguridad, son muchos, sin embargo los resultados no son”, señaló Ramírez.

Para la presidenta de la comisión de Justicia, Arcelia González, la visión equívoca del Ejecutivo respecto al fenómeno de la “puerta giratoria” lamentablemente ha permeado en distintos sectores de la sociedad, permitiendo que evadan su responsabilidad.

“Y donde dicen y por qué no cambian la ley y por qué la puerta giratoria, entonces es un pretexto que ha permeado y que trae como consecuencia la justificación de lo que no se ha hecho, cuando no es un problema de leyes es un problema de ineficacia y no reconocer un problema que ya rebasa a Guanajuato”, indicó González.

Luego que MILENIO dio a conocer que durante la administración de Miguel Márquez se han incrementado 58% los homicidios, el mandatario estatal respondió que mientras no se cambiara la ley, “puede ser Miguel Márquez, pueden traer a Robocop o a Terminator y esto va a estar complicado”, al afirmar que si no se cambia la Constitución y se mantenga la “puerta giratoria” no habrá solución al problema de inseguridad.