Viaje de directores de PC costó 16 mil pesos; no tenían autorización

León, Gto.

Sin contar con la autorización de sus superiores, el director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, tomó la decisión de que las oficinas de la dependencia se cerraran mientras él realizaba un viaje que costó 16 mil pesos en compañía de la ex subdirectora de la dependencia, Nancy Rivera.



Luego de que MILENIO cuestionó quién había tomado la determinación de cerrar las oficinas, Ocampo Mendoza justificó que mediante un oficio lo solicitó a la Dirección de Desarrollo Institucional, pero ante no haber una respuesta decidió que hubiera un cierre de manera "temporal".



"Recordemos que la parte administrativa, las oficinas están abiertas de lunes a viernes en un horario de oficina. La operación continúa todos los días en la parte operativa en atención de emergencias y nos sumamos en cuanto hay otra situación”, dijo.

Además, mencionó que en un inicio se había planteado la idea de que cuatro personas de Protección Civil acudieran a las competencia deportivas en Quintana Roo, pero al no haber respuesta alguna y sin el visto bueno del alcalde Héctor López Santillana y del Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, el director y la ex subdirectora decidieron acudir al encuentro deportivo.



"Se turna un oficio de Comisión, nosotros hacía el interior estábamos haciendo la solicitud de recurso para que pudieran asistir cuatro personas a esta reunión nacional, no se nos dio una respuesta, nosotros acudimos. La Comisión la turna el director, así como la comisión ya la habíamos hecho para las otras dos personas, desgraciadamente el recurso con el que contábamos nosotros mismos no nos fue posible acudir las 4 personas”, expresó.