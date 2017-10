Que se quite el fuero a todos los diputados federales: Etcheverry

León, Gto

Después de que el gobierno del estado solicitará el pasado martes el desafuero de la ex alcaldesa de León Bárbara Botello Santibáñez, la diputada federal priista Azul Etcheverry dijo que ella está de acuerdo en que se les quite el fuero a todos los diputados federales.

Dijo que lo mejor es que se quite el fuero a los diputados federales como ya lo hicieron los diputados locales en el estado de Guanajuato pues el fuero según Etcheverry se usaba para otros fines hace varios años y lo ideal ahora es dar la cara y demostrar a la ciudadanía como se trabaja.

En este sentido refirió que se tiene que esperar a que el diputado Ricardo Ramírez de su punto de vista y a que reciban la documentación que gobierno del estado entrego a la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

"Él es con quien hablo de nuestra bancada guanajuatense y yo creo que los procedimientos se van a dar como se tengan que dar yo creo que hay una parte que imputa pero hay una parte que defensa y tenemos que esperar los procedimientos", señaló la diputada federal.

Dejó en claro que el presidente del PRI Enrique Ochoa y el presidente de la República Enrique Peña Nieto han hecho todo para que se demuestre que los priistas juzgan también a los priistas, puso de ejemplo a varios gobernadores que ahora están en la cárcel por corrupción.

Aunque no refirió que lo hubo, dijo que en caso de que hubiera algún caso de corrupción en la administración de Bárbara Botello Santibáñez sin duda se tiene que pagar no nada más en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sino en todos los demás donde se requiera.

"Yo no meto las manos al fuego por nadie, yo soy una persona que lo que se me dio de oportunidad de participar en esta legislatura lo he tratado de demostrar con trabajo y uno es el que tiene que demostrar para uno mismo y no para los demás", señaló Azul Etcheverry.

Por último dijo que el priismo está dando la cara y que no se echa para atrás si hay malos gobernantes se les va a juzgar y no se trata de partidos, sino de que existan funcionarios limpios en cuanto a su función ante el DIF en el gobierno de Bárbara Botello dijo que salió dando la cara como se debe.