Propone el PRI transparentar el Ejecutivo y el Poder Judicial

Guanajuato, Gto.

El grupo parlamentario del PRI presentó la iniciativa para que el Ejecutivo y el Poder Judicial se abran a la transparencia como lo está haciendo el poder legislativo, con el Parlamento Abierto.

La propuesta la hacen porque los políticos y en general los servidores públicos han perdido la credibilidad, por eso quieren ganarse otra vez la confianza de la gente.

“Que no haya ningún cobijo para nadie que no escondan ninguna información, porque por el contrario estamos modificando la ley haciendo reformas, pero no pasa nada”.

Dijo que se tienen que impulsar algunos temas como la transparencia, que “servirá para robustecer el Sistema Estatal Anticorrupción”. Informó la bancada del PRI.

Pero también se tiene que buscar la transparencia en los demás poderes, “es algo que amarramos y vamos a trabajar de esa manera para que también se alcance mayor colaboración por parte de la ciudadanía”.

Lo que se busca y que la transparencia y la rendición de cuentas sea cada vez más palpable y más apreciada por la ciudadanía, insistió.

La iniciativa propone adicionar los artículos 14, 32, 37, 80 y 107, de la Constitución política para el estado de Guanajuato, “para que en términos generales los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos y los organismos autónomos establezcan procedimientos de gobierno abierto” y permitan la participación social efectiva.