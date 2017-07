Denuncia PRI a Sinhué por actos anticipados de campaña

Guanajuato, Gto.

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, informó que el presidente estatal del PRI, Santiago García López, interpuso una denuncia en contra del Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, por presuntos actos anticipados de campaña.

En entrevista en el foro de Política Pública para el Desarrollo Sostenible "Administración e Impartición de Justicia" que se realizó en un salón del Poder Judicial en la capital, Guzmán Yáñez señaló que la queja se presentó ante esa instancia hace algunos días y se procederá a la investigación.

De hecho, mencionó que si se llega a comprobar que el funcionario incurrió en estas conductas, podrían llegar a prohibir el registro de la candidatura o si ya la tienen retirarla.

Aunque subrayó que por el momento no puede anticipar ningún juicio, dijo que "sin embargo, todos los actores políticos y todas las personas que aspiren a un cargo de elección popular ya sea que pertenezcan a un partido, que sean servidores públicos o incluso independientes, deben ser cuidadosos porque si se demuestra que alguien realiza un acto anticipado de campaña o de precampaña una se las posibles sanciones es prohibir el registro de la candidatura".

"O incluso si la candidatura, ya se otorgó, pensemos ya el año que entra, y se demuestra en la investigación que hubo un acto anticipado de campaña o de precampaña la candidatura puede ser cancelada".

En este sentido llamó a ser cuidadosos a todos, "esto sin limitar el derecho de participación o de expresión de nadie, pero obviamente cumpliendo el requisito de las normas legales, que es ser cuidadosos; no pedir el voto, no presentar ofertas de campaña y no tener una sobreexposición de su imagen con esa finalidad", puntualizó.

En torno a la denuncia presentada por el presidente del comité estatal del PRI, señaló que se centra en dos puntos en específico, los contenidos de la página que tiene la dependencia en internet y algunos actos públicos en los que ha participado el secretario.