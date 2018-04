Es "intrascendente" renuncia de Villasana: Salvador Ramírez

León, Gto.

El regidor priista Salvador Ramírez Argote calificó como “intrascendente” la renuncia de Octavio Villasana al Partido Revolucionario Institucional, y es que dijo que actualmente el ex alcalde de León ya no cuenta con un futuro político.



Lo anterior lo declaró luego de que el ex alcalde interino de León, Octavio Villasana Delfín, presentó su renuncia a las filas del Partido Revolucionario Institucional, luego de militar en el más de 50 años bajo el argumento de que hay miembros del partido que están siendo excluidos del trabajo que realiza el tricolor.



“No creo que tenga trascendencia, actualmente no está en algún cargo, no tiene ninguna candidatura, no tiene futuro político, entonces es intrascendente su renuncia al PRI, no sé para qué renuncia… Como tal su militancia actual es intrascendente”, refirió el edil.



Ramírez Argote dijo que lo que sí debería dejar Octavio Villasana es el servicio de seguridad privada del que aún goza por haber sido alcalde interino en la administración pasada, la cual el regidor calificó como opaca.

“Hubiera sido más deseable que renunciara precisamente a los escoltas y estos beneficios que está obteniendo por el tiempo tan breve que estuvo en la presidencia municipal y que fue intrascendente… Intrascendente de plano y como su dirección de salud fue intrascendente también, creo que mayor bien le haría a la ciudadanía si renuncia a estos beneficios y todos los leoneses se lo agradeceríamos”, concluyó.

En una carta dirigida al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García, así como a la dirigencia nacional y estatal, el ex alcalde escribió: “Por este conducto me permito dirigirme a usted para comunicarle que por razones personales ideológicas entre mi pertinencia a este instituto político y al actuar que estoy presenciando en este momento, así como los procedimientos actuales de exclusión que hemos estado apreciando los miembros activos del mismo, me permito presentarle mi renuncia irrevocable a dicha institución”, se lee en la carta.