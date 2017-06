Ir a Prevención es sinónimo de pagar estacionamiento

León, Gto

Por estacionar un vehículo en las inmediaciones de Prevención, franeleros cobran 15 pesos, argumentando que el terreno es propiedad privada y que a ellos se les cobra una renta.

No toda la gente confía en dejarles su vehículo, pero no les queda más opción que hacerlo, pues los alrededores siempre están ocupados.

"Los que andan allá lavando los carros me dijeron que ellos me lo cuidaban y que les dejara las llaves por si lo tenían que mover", comentó Alberto Juárez, quien acudió a prevención el día de ayer dos veces, y esas dos veces, tuvo que pagar 15 pesos.

"Yo nomás porque vi ese lugar y me estacioné, como hay muchos estacionados ahí, pues me metí y llega el chavo y me dice: tenga, yo aquí se lo cuido", platicó mostrando el trozo de papel que le entregaron tras haber estacionado su vehículo, con la leyenda: "Este terreno es propiedad privada, cooperación 15 pesos".

"Realmente los carros no están bien resguardados", externó Francisco Javier, otra persona que acudió a Prevención por razones personales y que tuvo que dejar aquí su auto, "no se hacen responsables de nada, únicamente cobran el costo del lugar. (...) No se ve que estén regulados, no se ve ni el sello de hacienda ni nada".

Por su parte, el encargado de uno de estos espacios, que se ha adueñado de un pedazo donde caben aproximadamente 24 automóviles, señala que la gente le deja las llaves con confianza.

"Llegan y nos dejan las llaves, aquí no se pierde nada", dijo Andrés Ramos, joven que trabaja como "viene viene" en el pedazo de terreno sin pavimentar, junto al arroyo que atraviesa la calle donde están las oficinas de Prevención.

Él admite que al entregar el boleto con el precio que se cobra por dejar el vehículo en el espacio de terracería, ya sea una o varias horas, hay personas que se molestan.

"Mucha gente no te quiere pagar, pero nosotros pagamos una renta al dueño de la propiedad, (...) yo pago 300 pesos diarios", comentó.

Ellos están aquí durante 8 horas, llegan a las 8:00 del a mañana y se retiran a las 4:00 de la tarde, tiempo en el que personas están yendo y viniendo a arreglar diversos asuntos, y el espacio, la mayoría de las veces, está cubierto, pero no quisieron revelar cuánto ganan diariamente, pues cuando se les preguntó a los dos jóvenes encargados, intercambiaron una mirada y comenzaron a reír.

Andrés admitió que no ha considerado dejar este trabajo informal por otro, pues son pocas las veces que no les va bien, y cuando el día no les ha dado más de los 300 pesos que pagan por la renta, en este espacio improvisado, se ponen a lavar autos.

Finalmente, el franelero aseguró que este es un trabajo respetable, aunque no todas las personas lo vean así.

"Te encuentras de todo, hay gente que no sabe respetar la cosas, porque uno les habla con respeto y ellos también deben contestar con respeto y hay gente que por mirarte aquí te quieren humillar", externó Andrés.