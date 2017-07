Para ex policías, difícil encontrar trabajo

León, Gto

Después de separarse de la corporación de Policía Municipales muy difícil poder conseguir un trabajo, pues argumentan que en otras empresas este tipo de experiencia laboral no es buen visto.

En entrevista con algunos ex policías leoneses, dijeron a MILENIO que incluso se ha tenido que mentir en la experiencia laboral o simplemente omitir que alguna vez fueron policías municipales para poder conseguir un trabajo digno pues la mayoría de ellos son sustento de una familia.

Varios de ellos una vez que salen de la corporación ven viable el trabajar en algunas empresas de seguridad privada o de traslado de valores, pues argumentan que son los oficios más cercanos a un policía, sin embargo según ellos, algunas empresas les han negado el trabajo por ser ex policías.

"Yo toda mi vida fui policía y cuando sales de ahí ya vas marcado, porque ya piensan que solo por eso ya puedes ser corrupto, puedes ser ratero, es muy difícil encontrar trabajo, yo busqué en varias empresas de chofer, de valores y en una de valores no puse que era policía y así fue como me contrataron", señaló "Raymundo", un ex policía que no reveló su identidad por seguridad.

Reynaldo toda su vida quiso ser policía; él recuerda que desde niño se vio en el oficio al cual entregó gran parte de su vida, pues entró a laborar en 1994 y fueron casi 20 años de su vida los que entregó a este arriesgado trabajo, el cual hasta el último día lo desempeñó con pasión.

El mismo ex policía, señaló que al día de hoy ya no hay policías que se entreguen por pasión o vocación a la corporación, señaló que ya solo lo hacen por ocupar un lugar o por mera necesidad de tener un ingreso para ser el sustento de sus familias, y recordó que por el contrario, los policías veteranos lo hacían sin este interés.

"En primera la vocación ya no existe en realidad yo lo que veo y por los contactos que he tenido con policías actuales y con compañeros ex policías coinciden en que ese es el ambiente que se vive, no entran por la vocación, entran ya nada más por el puro dinero", señaló el ex policía.

Detalló que en su momento el llegó a ganar solo mil 500 pesos a la catorcena y señaló que un policía actualmente puede llegar a ganar hasta los 8 mil pesos a la catorcena, es decir más del triple de un salario de hace varios años.

Pero lo más importante es que los ex policías se quedan con una gran experiencia independientemente de la situación por la cual quedaron fuera de la corporación, pues aseguran es una experiencia de vida que no van a encontrar en ningún otro oficio.