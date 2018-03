"Muchos planes que teníamos ya no se llevaron a cabo"

León, Gto.

A siete meses del homicidio del policía estatal y escolta Manuel Acosta García, su familia lo recuerda como un hombre, quien además del trabajo, disfrutaba de los paseos familiares y de su segunda pasión, el futbol, sin temor a decir que de no haber sido policía, hubiera sido un buen jugador.

El oficial, también conocido como “Tacho”, fue acribillado la mañana del lunes 31 de julio del 2017, junto al comandante y titular de Seguridad Pública de Celaya, José Santos Juárez Rocha.

Su esposa Anette Mares, relató que un sábado previo, el policía estatal llevó a la familia a pasear a Cristo Rey, y el lunes por la mañana salió de su domicilio para encontrarse con el comandante que habitaba a unas cuantas cuadras. Ambos se dirigirían a Celaya.

Ella escuchó las detonaciones e intentó comunicarse con Manuel. Sin embargo, segundos después se enteraría de su muerte.

“Es muy difícil que no esté (llora), muchos planes que teníamos no se llevaron a cabo porque él ya no está, pero hay que echarle ganas, el más importante los 15 años de mi hija, ya no se hicieron, el 2 de diciembre se los íbamos hacer, ya teníamos todo planeado pero ya no se pudo hacer nada”, expuso.

Anette y Manuel tenían 17 años de casados y además de la adolescente de 15 años, procrearon a otros dos pequeños que actualmente tienen 13 y 7 años de edad.

“Los tres estaban muy apegados a él, pero la más chiquita dice que lo extraña y el jueves que él venía, ella bien contenta”, recuerda la mujer.

Señaló que tras los 10 años que estuvo su esposo en el Ejército Mexicano y los casi siete en Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) siempre supo que corría riesgo, pero nunca imaginó que la vida de su esposo terminaría así.

“Sabía que corría riesgo pero nunca me imaginé que iba a morir de esa forma que murió, es muy injusto lo que le hicieron a él, no se merecía haber muerto de esa forma; él se dedicaba a su trabajo, la familia y el deporte”, expuso.

Anette menciona que otro de los planes era concluir la edificación de su casa y ver crecer a sus tres hijos en la comunidad, donde ambos se criaron.

La segunda pasión de Manuel era el futbol, e incluso son muchos los homenajes que le han hecho los equipos a los que se integró, que alguna vez no dudó en decir que de no haber sido policía, hubiera sido un buen jugador.

Detalló que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se le brindó el apoyo con respecto a gastos funerarios, así como orientación para agilizar los trámites correspondientes para el seguro de vida y del ISSSTE, donde aún le asisten con servicios de salud tanto para ella como para sus hijos.

Por lo anterior, y ante los homicidios ocurridos en contra de los policías, Anette agregó: “Que las apoyaran (a las familias) igual que uno y así como no se han olvidado de nosotros, que no las olviden a ellas, y a echarles ganas”.