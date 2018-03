Policías reprobados en control y confianza ocuparán puestos administrativos

León, Gto.

El regidor e integrante de la Comisión de Seguridad y Gobierno, Jorge Cabrera, estará proponiendo ante el Ayuntamiento de León que ex elementos de la corporación de la Policía sean recontratados en puestos administrativos.



Agregó que se estará considerando a los elementos que no hayan aprobado los exámenes de Control y Confianza, sin embargo, dijo que el requisito fundamental para que sean de nuevo contratados esta el no haber cometido actos de deshonestidad en la corporación.



"Tenemos que crear programas que les permitan a lo mejor por la falta en la que incurrieron o por la prueba que no hayan pasado si no hay un delito imputable con pruebas, que haya manera de incorporarlos a lo mejor a un área administrativa de Seguridad o a lo mejor en otra área del Municipio", expresó.



Agregó que los exámenes de control y confianza no deben ser un elemento para determinar la separación de un elemento de seguridad, pero sí una herramienta para la toma de la decisión.



"Yo creo que la prueba de control y confianza tiene que ser un elemento para toma de decisiones, pero no la decisión en sí, yo creo que a lo mejor tendría que marcarnos un foco amarillo para ponerle más atención a ese elemento en su estilo de vida, a lo mejor a su comportamiento pero sí creo que está herramienta con todo respeto tendría que ser un elemento más, no definitorio para la separación", puntualizó.