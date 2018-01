Tránsito Municipal tiene un déficit de 100 elementos

León, Gto.

A la fecha, existe un déficit de al menos 60 elementos de Tránsito Municipal, que forman parte de las 496 vacantes que existen al interior de la Secretaria de Seguridad pública de León.

Es por ello que este mismo año, ya se trabaja en un programa al interior de la Academia Metropolitana, específicamente para la formación de elementos de Tránsito, así lo precisó el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña.

“El ser Tránsito no, aunque tengo elementos armados, el ser Tránsito no te pide como tal la Cartilla Militar, entonces una de las estrategias que traemos es el poder sacar unas Academias para elementos, agentes de Tránsito y así poder llegar a las plazas que se tienen vacantes, esa es uno de los proyectos (…), tendremos que checar cuántas plazas tenemos vacantes”, dijo.

El titular de la Secretaría de Seguridad dijo que en la gran mayoría de los casos, estas vacantes se deben a que los mismos elementos viales no pasan el examen de control y confianza, por lo que de inmediato tienen que ser dados de baja, sumado a ello que las personas que se inscriben en la Academia Metropolitana se interesan más por ser policías que agentes viales.

“El tema es que hay controles de confianza, no los pasan, no los acreditan y al no acreditarlo es una baja inmediata y eso ha sido unas plazas que se ha acumulado y bueno que las Academias en el trabajo que estuvimos haciendo, mucha gente viene por el tema de policía”, refirió.

A finales del año pasado, el ahora funcionario de la Secretaría de Seguridad, Ricardo López, reconoció que en la dependencia existe un déficit de 100 elementos de tránsito así como de al menos 60 unidades, tanto de carros como de motocicletas.