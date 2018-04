Ayala Torres reporta daños estructurales en instalaciones de policía

León, Gto.

El alcalde interio de León Ayala Torres mencionó que los trabajos de supervisión son importantes para detectar fallas y darse cuenta de la situación y condición de los detenidos, ya que destacó el gran número de jóvenes detenidos por faltas administrativas y por el consumo tanto de drogas como de alcohol.

“Fue una revisión que quise hacer de forma personal porque quiero darme cuenta como están operando estos centros (…) se detectaron fallas estructurales y mejoras a las instalaciones porque hay espacios que presentan espacios con algunas cuarteaduras y creo que podemos hacer algo para mejorar estas condiciones”, señaló Luis Ernesto Ayala Torres.

Señaló que estará trabajando de la mano de Obra Pública para realizar las mejoras a las instalaciones, y agregó que se estará buscando el presupuesto para tal mantenimiento. Cabe destacar, que el alcalde interino señaló que las distintas delegaciones se encuentran funcionando sin ningún problema.

Durante el recorrido de supervisión realizado durante el fin de semana, Ayala Torres, acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña; el director de Policía, José Carlos Ramos Ramos, así como el director de Oficiales Calificadores, Miguel Ángel López, visitó las instalaciones del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4).

Además, realizó un recorrido por la calle Francisco I. Madero para observar la funcionalidad del operativo alcoholímetro. NO LE MOLESTARÍA QUE FUNCIONARIOS SIGUIERAN A LÓPEZ SANTILLANA.

Ante el cuestionamiento de si ha recibido peticiones de más funcionarios que podrían seguir a Héctor López Santillana en la campaña, señaló que no, y agregó que únicamente se han sumado Enrique Sosa Campos, quien se desempaña como director de Desarrollo Institucional y Gonzalo León Zavala, quien era el secretario particular del ahora alcalde con licencia. Ante posibles salidas de otros funcionarios, Ayala Torres señaló que no le molestaría.