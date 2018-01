Mala calidad del aire en León y la Feria quema pirotecnia

León, Gto.

Pese a que el 2017 León lo cerró con cuatro declaratorias de precontingencia ambiental, y que el inicio del 2018 ha ido con una calidad “no satisfactoria” del aire, además de que en las últimas horas a sí se ha reflejado, el Patronato de la Feria decidió quemar los juegos pirotécnicos durante el primer día de inauguración.

Las declaratorias de precontingencia ambiental se dieron el 29 de noviembre a las 9:00 de la mañana, esta se desactivó al día siguiente; la siguiente se inició el 5 de diciembre a las 8:35 de la mañana, esta duró tres días hasta desactivarse el 8 de diciembre; la tercera fue el 14 a las 10:00 de la mañana y se desactivó el dos días después.

La última reportada por el sistema fue el 25 de diciembre a las 8:00 de la mañana y se desactivó al día siguiente, sin embargo hasta la fecha prevalece la mala calidad del aire para el municipio.

Este viernes 12, la ciudad de León amaneció con calidad del aire no satisfactoria, a las 6:00 de la mañana la estación CICEG, la más cercana a las instalaciones de feria, registraba 75 micras por metro cúbico de contaminante PM10, para el medio día alcanzó 117 unidades para las 3:00 de la tarde registraba 121 unidades, para las 7:00 de la noche, el sistema registraba 124 puntos.

Pese a estas condiciones, con la posibilidad de llegar a un nivel de posible precontingencia, y con la petición expresa del Municipio de no quemar pirotecnia, el patronato de la Feria decidió ejecutar la quema después de las 8:00 de la noche.

“Habrá pirotecnia en la Feria”

Luego de haber reconoció el presidente del patronato de la Feria, Gabriel Pérez, que desde el año pasado se adquirieron los juegos pirotécnicos, a pesar de que se les dijo que prohibieran el espectáculo ante la mala calidad del aire, declaró que no se está incurriendo en ninguna falta y que estarán al pendiente de lo que le digan las autoridades ambientales.

“Estaremos atentos a lo que nos diga el Gobierno Municipal, vamos a estar pendientes… (¿Por qué decidieron comprar la pirotecnia pese a que se habían presentado el año pasado precontingencias ambientales?) Nosotros no hemos hecho una situación que no sea correcta, simplemente lo que pedimos es estar atentos a los señalamientos de la autoridad”, dijo.

Paralelo a ello, el titular de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, se deslindó de toda responsabilidad en caso de que se llegue a quemar pirotecnia en días con una calidad del aire no satisfactoria, señalando que los únicos responsables serán los del Patronato de la Feria.

“Ellos tomarán la decisión de detonar o no detonar, en este momento las condiciones no son las más eficientes pero no estamos en niveles de poder llegar a una precontingencia… No existe una legislación estricta para la pirotecnia, la única reglamentación que existe es a través de la defensa nacional para las detonaciones, para la calidad del aire no existe, es por eso que ponemos a consideración del Patronato de la Feria cuáles son las condiciones meteorológicas”, precisó.