Exigirán al Patronato de la Feria no quemar pirotecnia

León, Gto.

La dirección de Gestión Ambiental ya se encuentra en pláticas con el Instituto Estatal de Ecología para exigirle al Patronato de la Feria de León no detonar pirotecnia en días con una calidad del aire “no satisfactoria”, dejando así de lado que sólo se emitan recomendaciones.

En entrevista, el titular de la dependencia, Ricardo de la Parra, dijo que se continuará insistiendo en que se suspenda la quema de los juegos pirotécnicos en la Feria ya que esto puede repercutir en la salud de los leoneses.

“Es lo que voy a platicar con el Instituto de Ecología, dadas las circunstancias que se están suscitando, lo vuelvo a reiterar, lo que vamos a ver el Estado y el Municipio de León con las autoridades correspondientes en la materia es que la calidad de vida de los leoneses en materia de salud, sea la mejor”.

- ¿Buscan que se suspenda?

“Es lo que voy a platicar con el Instituto de Ecología, vamos a insistir en esas recomendaciones”, refirió.

Agregó que si bien el Patronato de la Feria es el único responsable de decidir si en días con una calidad del aire “no satisfactoria”, se llega a quemar la pirotecnia, insistió en que se va actuar como autoridad en lo que más convenga en la salud de los leoneses.

“Lo primero que tengo que hacer es platicar con las autoridades, en este caso, competentes en la materia ya que ellos son los que llevan a cabo la medición de la calidad del aire, todo el corredor industrial, incluyendo el Municipio de León, vamos a insistir, pero vuelvo a reiterar, la decisión que se tome conjuntamente con la autoridad estatal, va encaminada a preservar la salud y el bienestar, pero sobre todo la calidad de vida de todos los leoneses”, explicó.

En declaraciones recientes, el titular de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, se deslindó de toda responsabilidad en caso de que se llegue a quemar pirotecnia en días con una calidad del aire no satisfactoria, señalando que el único responsable será el Patronato de la Feria.

“Ellos tomarán la decisión de detonar o no detonar, en este momento las condiciones no son las más eficientes pero no estamos en niveles de poder llegar a una precontingencia… No existe una legislación estricta para la pirotecnia, la única reglamentación que existe es a través de la defensa nacional para las detonaciones, para la calidad del aire no existe, es por eso que ponemos a consideración del Patronato de la Feria cuáles son las condiciones meteorológicas”, declaró hace un par de días.

TE RECOMENDAMOS: Fue una omisión de HLS quema de pirotecnia durante la Feria: Contreras



TE RECOMENDAMOS: El Patrontao de la Feria reconoce que faltan espacios para comer



