Todavía no hay método para elegir candidatos en el Partido Verde

Guanajuato, Gto.

El dirigente estatal del Partido verde Ecologista de México, Sergio Contreras, informó que entregarán las listas de paridad de género y lo relativo reelección para el proceso electoral 2018, pero no están en condiciones de entregar al Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG), el método de elección de candidatos.

En entrevista vía telefónica, el dirigente del Verde, explicó que estas determinaciones se toman a nivel nacional a través de sus órganos internos y eso aún no ocurre.

“Como ha sido en cada proceso, quien emite el método a través de la convocatoria es el Consejo Político Nacional y la Comisión Nacional de procesos Internos y nosotros lo que haremos será avisar que en este momento por los tiempos nacionales, estamos imposibilitados de presentar, cuál es el método y la convocatoria”.

Sin embargo, dijo que ellos cumplirán ante el IEEG porque el martes estarán presentando por escrito la justificación, “vamos a señalar que nuestros estatutos son muy claros a este respecto y señalaremos los artículos, en donde viene cuáles serían las formas de determinación de candidaturas, pero no tenemos todavía convocatoria emitida, por lo tanto no estamos en condiciones de hacerlo porque no es facultad del Consejo Político estatal”.

Esto también afecta la respuesta que tendrían que dar al tema de la elección consecutiva.

En el caso de la paridad de género, “vamos a cumplir con el acuerdo que se estableció el jueves en el Consejo General del IEEG; vamos a señalar cuáles son los bloques en los que vamos a colocar por mayor, mediana y menor rentabilidad electoral, tanto en municipios como distritos, en qué número de cada bloque, serían hombres y mujeres”.