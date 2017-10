Vandalizado y en el abandono se encuentra el parque Ynca

León, Gto

Pese a que el día de hoy iniciaron con el deshierbe del parque Ynca, es notorio el total abandono y descuido del parque ubicado a espaldas de ISSSTE en la colonia San Isidro.

Los juegos se encuentran sin recibir mantenimiento y las palapas que antes se utilizaban por las familias para realizar un día de campo en familia lucen sin techo y han sido vandalizadas.

Gloria Castillo, vecina de la zona comentó, "son zonas importantes para la sociedad, es importante mantenerlas limpias para que personas puedan tener áreas comunes, me incomoda que este tan descuidado, también por seguridad de uno mismo ya que muchas personas lo aprovechan para delinquir por la zona".

TE RECOMENDAMOS: El parque del arroyo Mariches está abandonado

Por otra, parte la señora Artemisa Vite Artemisa dijo, “el parque está muy descuidado por que no le han cortado la yerba, ya tiene muchos días que dejó de llover, vengo muy seguido a los juegos, están muy descuidados no les dan mantenimiento, ya no se puede venir y pasar un día agradable, apenas después de muchos meses las autoridades están haciendo caso y ya están iniciando a cortar la hierba aparte de que hay dos kínder cerquitas es una zona de juegos que ya no pueden utilizar los niños".

Cabe mencionar que los vecinos han denunciado que jóvenes de distintos planteles educativos de la zona utilizan el parque para "echar reja".