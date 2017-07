Hay 50 mil casas vacías que podrían invadir paracaidistas

León, Gto

En León hay 50 mil casas vacías, mismas que son vulnerables a ser invadidas por personas, conocidas como “paracaidistas”, que no son sus dueños, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010, se estima que en León se necesita construir 10 mil viviendas por año y se requieren 15 mil viviendas nuevas por rezago.

“Efectivamente, León tiene un problema tanto de invasión como de paracaidismo, precisamente por el crecimiento que tiene la ciudad. (...) Muchos llegan a asentamientos irregulares y levantan un pequeño cuarto, y hay otra parte que llegan a invadir en lugares que están abandonados, que están en litigio por parte de Infonavit”, confirmó el director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango.

TE RECOMENDAMOS: Exigen destitución del delegado de la Procuraduría Agraria

Los invasores se meten a viviendas que, aunque tienen dueños, por razones diversas se encuentran deshabitadas, pero ellos se encargan de habitarla sin pagar un solo peso del predial, el agua o la luz.

La ciudad tiene un crecimiento anual del 3 por ciento, debido a que alrededor de 48 mil personas de otras entidades arriban a León en busca de oportunidades, pero también de un espacio donde vivir, explicó Campos Lango.

Puso como ejemplo que tienen identificadas zonas que han sido invadidas en Las Hilamas, Villas de San Juan y Vibar.

“En Vibar podemos poner un ejemplo, donde hay una construcción vertical, en donde hay muchas viviendas invadidas, o como los polígonos que hemos venido manejando que vienen y se asientan, entonces sí es un problema que tiene la ciudad, yo creo que es por lo mismo que ofertan tantas oportunidades laborales, y que día con día viene gente a buscar oportunidades en esta ciudad”, comentó Campos Lango.

Vecinos de las colonias antes citadas que poseen una vivienda propia los asocian con la delincuencia y la inseguridad, pero también reconocen que algunos casos de paracaidistas, viven en esas condiciones debido a las pocas posibilidades de acceso a una vivienda propia.

Pues de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) hasta el 2010, 600 mil 146 leoneses vivían en alguna situación de pobreza.

Y aunque la casa que habitan los invasores no es suya, la ley los respaldará si avalan que la han habitado por 10 años o más, y pueden reclamarla como suya.

Hilamas, refugio de paracaidistas

Ocupadas mayormente por paracaidistas, se encuentran un conjunto de 12 edificios de departamentos de las Hilamas.

Aquí es donde vive el matrimonio de Lourdes y Javier, ella es ama de casa, y Javier cortador, ellos no pagan por el servicio de la luz, por el servicio de agua ni predial desde hace 4 años que se mudaron; para obtener agua, se requiere de una pipa que llene sus tambos, la luz, en su mayoría se la roban, y son afortunados de al menos, contar con drenaje.

Fue una de sus vecinas actuales, quien les invitó a vivir en uno de estos departamentos que no ha reclamado ningún dueño.

“Porque supuestamente se vino a meter mucha gente del Guaje y una señora que vive aquí abajo dijo que nos metiéramos aquí, porque no quería que se viniera más gente del Guaje porque eran muchos problemas y tenían miedo, entonces me dijo ella que mejor me metiera yo aquí”, relató Lourdes, quien asegura que hasta el momento, ella no ha tenido problemas con sus vecinos.

La familia no ignora que las condiciones en las que vive son mal vistas por la sociedad, y viven con temor de que llegue el día en el que los obliguen a desalojar el departamento al que le han invertido unos cuantos pesos en pintura, puertas y ventanas.

“Nos pueden sacar, pues como quien dice somos paracaidistas, muchos de aquí, no nada más yo, la mayoría de aquí", admitió Javier.

La secretaria de Seguridad de la colonia, Bertha Chávez, una de las pocas propietarias legales de uno de estos departamentos, comentó que ella vive desde hace 16 años en la colonia, y no ignora la situación, pues ella misma, considerando que es gente que necesita de un techo, les permite meterse, ella dice, que aunque son muchas las personas que señalan que los paracaidistas son generadores de inseguridad, no es verdad, pues asevera que es gente tranquila.

La mayoría de estos vecinos provienen de la colonia Morelos, conocida popularmente como “El Guaje”.

TE RECOMENDAMOS: Colegio de Arquitectos analiza cambios en modelo de vivienda



El conjunto es de aproximadamente 200 casas habitación, que en su mayoría no pertenecen a nadie, pues en cada edificio solo hay uno o dos propietarios, según comentó Bertha.

Tras haber invadido el edificio, estas personas se han acostumbrado a verlo como un auténtico hogar, por lo que, temerosos de que lleguen y los desalojen en cualquier momento, piden a las autoridades les vendan a ellos el departamento que los ha acogido por años.

“Necesitamos que nos vendan, sinceramente para estar más a gusto. (…) Me gustaría que vinieran y que hablaran con nosotros, porque estamos necesitados de la casa, que nos ayuden porque somos pobrecitos”, pidió la señora Lourdes.

Fue el delegado de Infonavit, Francisco López Monjarrez, quien explicó la situación de los 12 edificios de las Hilamas.

“Viene de una problemática que tuvo Infonavit con el desarrollador y ahí está detenido, estamos en un tema judicial, precisamente para aclarar ya quién es el responsable de eso primero que nada y para saber quién es verdaderamente el propietario”, aclaró.

López Monjarrez afirma que, una vez que terminen los asuntos legales para definir dueño, tienen toda la capacidad para desalojar a los invasores.

“Muy probablemente Infonavit recupere esas viviendas, una vez que resuelva el juez el fallo, si nos lo da a nuestro favor, o a favor del otro, siempre va haber un propietario, entonces, si hubiera personas que invadieron, no van a tener ni en 10 años la posibilidad de adjudicárselo”, especificó.

Pero, por otro lado, el director de Desarrollo Social y Humano precisó que después de 5 años de vivir en un inmueble, aunque no pertenezca al invasor, este puede abogar por el mismo como suyo.

“La ley te habla de tres conceptos, por cinco años, 10 años y 20 años. En 20 años, aunque sea de mala fe, haya violado los candados de algún inmueble, se haya metido, acredite por 20 años haber estado en la propiedad, un juez puede otorgarle la prescripción a su favor y otorgarle la escrituración”, puntualizó.

Villas de San Juan también acoge paracaidistas

Villas de San Juan es otro caso en el que existen casas cuyos dueños no viven en estas, por tanto, son individuos que nada tienen que ver con la vivienda, quienes aprovechan para romper candados, forzar la puerta, y quedarse a vivir.

Aquí, los habitantes no están contentos con dicha realidad.

“Sí hay una problemática de todos los paracaidistas, que ya se quieren creer dueños, pero la verdad sí nos afecta a nosotros como dueños de las casas. Hay muchas personas que sí se están quejando de todos los paracaidistas”, expuso la presidenta de colonos de la primera sección de Villas de San Juan, Margarita Espinoza, quien dijo que tan solo en su circuito hay 10 casas habitadas por estas personas.

Los paracaidistas en Villas de San Juan vienen y van, pues cuando ya salieron unos, van arribando otros. Los últimos que llegaron, según dijo la presidenta del comité de colonos, tienen 6 meses ocupando una casa ajena.

TE RECOMENDAMOS: Paracaidistas rondan el barrio de Analco



En esta zona, la inseguridad aqueja a sus habitantes, misma que les atribuyen a los paracaidistas.

Aunque Margarita reconoció que algunas familias únicamente buscan asilo y no generar inseguridad, y esta realidad, se ha suscitado, dijo, desde hace aproximadamente cinco años.

El delegado de Infonavit, Francisco López Monjarrez, refirió que el instituto ha detectado, menos de 10 casas clasificadas como no ocupadas en esta zona, pero si los dueños no hacen nada al respecto, no pueden ni los vecinos, ni Infonavit, desalojar a quienes se les atribuye parte de la inseguridad que ocurre en la zona.