Paracaidistas no sufren de "consecuencia legal"

León, Gto.

El presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, señaló que las personas que hacen uso de casas-habitación que no les pertenecen, denominados 'paracaidistas', no podrían sufrir una consecuencia legal por parte de las autoridades, pues el nuevo Sistema de Justicia Penal no lo califica de esa manera.

De hecho, señaló que las consecuencias a las que se podían enfrentar las familias y/o personas que viven de esa manera, solo están expuestos a ser sacados por los dueños si en su determinado momento resultara una persona a reclamar dicha propiedad, de lo contrario expresó no se podría hacer mucho legalmente.

TE RECOMENDAMOS: Ayuntamiento de León no puede actuar contra paracaidistas



"El punto principal es que en cualquier punto pueden llegar el propietario y puede pedir a través de una orden judicial la desocupación del inmueble, eso es básicamente la principal consecuencia a la que se pueden exponer, pero no solamente eso sino que también puede haber un tipo de situaciones de responsabilidad penal, aunque ahora con el nuevo Sistema de Justicia Penal sería más complicado", señaló el presidente del Colegio de Abogados de León.

Señaló que este tipo de situaciones habrá que focalizarla en la sobredemanda de ofertas inmobiliarias en la ciudad, es decir, que la gente al no tener los recursos necesarios y al no tener la manera de poder acceder a una vivienda buscarían el ir y posesionarse de estos inmuebles en muchos casos de ellos abandonados.

"El problema es un problema de tipo social, de falta de vivienda, en donde a pesar de los esfuerzos de la autoridad la demanda sigue siendo sobrepasada y muy alta en relación a las posibilidades de la autoridad, del gobierno o de la iniciativa privada de ofrecer viviendas al grueso de la gente", detalló Trejo.