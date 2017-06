Papás leoneses, ejemplo de amor

León, Gto.

De 28 millones de hogares que hay en el país, según INEGI, el 2.2 por ciento lo conforman papás con sus hijos, sin la presencia materna, por lo que la hacen de papás y mamás; en el 95.6 por ciento lo conforman parejas con sus hijos.

Aquí les presentamos tres historias diferentes, de hombres que se sienten orgullosos de ser padres.

DON ISAÍAS, JORNALERO

Don Isaías Gutiérrez quien tiene 68 años de edad y es originario de la comunidad Jesús del Monte no sabe leer ni escribir, sus principales actividades las realiza en el campo como jornalero, sin embargo, en el día del padre se siente orgulloso de sus nueve hijos y 35 nietos, los cuales han buscado mejores oportunidades y seguir estudiando incluso en el extranjero.

En el día del padre, don Isaías asegura sentirse orgulloso por haber brindado a sus hijos mejores oportunidades de vida, con las cuales él no contó y de igual manera aseguró que no recordaba que mañana era día del padre, por lo que lo pasará en compañía únicamente con algunos de sus hijos, nietos y su esposa.

"No recordaba que era el día del padre, yo nada más escuchaba en la radio que el día del padre y que el día del padre pero no sabía ni en qué fecha ni nada, me voy a reunir con algunos de ellos, bueno eso si me vienen a visitar y se acuerdan de mí, algunos viven aquí y otros no", detalló Isaías.

En total son nueve sus hijos, cinco hombre y cuatro mujeres: Leticia, Mayra, Alicia y Carmela y por otro lado sus hijos son: Jaime, Isaías, Juventino, Roberto, Gabriel y Juan, las edades de sus hijos van desde los 34 hasta los 48, de los cuales se derivan ya más de 30 nietos, algunos residen aún en León, algunos en otros puntos de la República Mexicana y otros en Estados Unidos.

Don Isaías se casó con la señora Elvira Flores, a la muy temprana edad de 18 años, con la cual después de dos años concibieron a Leticia, su primera hija que actualmente tiene 48 años de edad.

"Ya cumplimos el primero de junio nuestras bodas de oro, 50 años de casados, nos casamos el primero de junio de 1967 y hasta la fecha hemos sido muy felices al lado de todos nuestros hijos y ahora con nuestros nietos, esperamos que sean 100 años más", señaló Isaías.

A sus casi 70 años de edad, el señor Isaías aún se dedica a las actividades del campo con las cuales creció y con las que sacó adelante a sus hijos, de los cuales se siente orgullo, pues algunos continuaron con sus estudios y otros más buscaron oportunidades en el extranjero.

JOSÉ PÉREZ, POLICÍA

El Oficial de Policía Municipal José Pérez Salazar de 55 años de edad, asegura que sus tres hijos ven su oficio como riesgoso, pero sus nietos lo ven como todo un héroe, ese es el mayor motor que todos los días lo hace salir a las calles de León para hacer su deber como se debe y seguir siendo un padre y abuelo ejemplar.

"Mis nietos me ven de una manera diferente, me ven así como un protector, como un héroe para ellos, y eso a mí me satisface y ese es mi motor para seguir adelante en mi trabajo", aseguró Pérez Salazar.

El oficial Pérez se adentró en el mundo de los policías hace ya 20 años, buscando algunas oportunidades para trabajar y para poder sacar a su familia adelante, aunque aseguró que no sabía que iba a durar tantos años en este importante oficio, el cual lo realiza con gusto todos los días al salir a las calles de León.

"Inicialmente fue por la necesidad de tener un trabajo, nadie de mi familia ha pertenecido a una corporación policíaca, posterior a ingresar a lo que es el periodo de preparación, terminé y no pensaba durar el tiempo que ya llevo y la verdad es que lo que hago lo hago con gusto", detalló el oficial.

En el día del padre el oficial Pérez festejará en conjunto con sus tres hijos y por supuesto con sus nietos, también visitará a su padre en donde al ritmo de la música y una rica botana celebrarán este importante día para todos los padres.

"Les mando una felicitación a todos los padres que se la pasen super y todo para adelante", concluyó el oficial de Policía.



ÓSCAR, PRIMERIZO

Entre las filas para entrar al Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, se encontraba Óscar Castillo, quien nervioso aguardaba por conocer por primera vez a su primer bebé, el cual lo convirtió apenas el día de ayer en padre, por esta razón, Óscar Celebrará el día del padre rodeado de biberones y pañales.

"Con la llegada del bebé afortunadamente vamos a festejar el día del padre con biberones y pañales cambiándolo y pasando con él y con su mamá todo el día, que es mi primer día del padre y eso me llena de mucho orgullo", señaló

El primerizo padre aseguró que aunque la llegada de su pequeño hijo no fue planeada fue un golpe de buena suerte el que naciera precisamente para las fechas en las que se festeja el día del padre.

"Por suerte me tocó esta fecha, ya es una gran bendición que haya nacido mi niño y más en estas fechas, aunque me siento nervioso, todavía no lo veo es algo muy emocionante e increíble ya estamos a punto de entrar a conocerlo y siento que se me sale el corazón de los nervios", señaló el ahora padre.

Con apenas 25 años de edad, Óscar ya festeja el primer día del padre de muchos más, tras un matrimonio de dos años con su esposa, a la cual cuidó durante nueve meses de embarazo cumpliendo hasta su más exigente antojo y brindando todos los cuidados para que todo el embarazo y el nacimiento salieran de buena manera.

Óscar Gael Castillo será el nombre de su primer hijo, mismo nombre que su padre; el bebé pesó 3 kilos con 400 gramos, nació mediante parto natural y convirtió a Óscar en ahora padre de familia por primera vez.