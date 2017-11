Comerciantes de panteones se preparan para el Día de Muertos

León, Gto.

Desde hoy y a inicio de semana, los panteones en la ciudad ya sean públicos o privados se prepararon para el día 2 de muertos y para recibir a cientos de personas que con flores, altares, velas y de más recuerdan a sus seres queridos y las tradiciones mexicanas.

Los comerciantes fueron de los primeros en llegar a apartar lugares para ofrecer desde el día de ayer sus productos del día dos de muertos como lo son en su mayoría flores, coronas, arreglos florales y de más. Incluso algunos lo hicieron desde el pasado martes por la tarde.

"Yo soy vendedor de flores y nos instalamos desde ayer (martes) esto para acomodarnos y tener un buen lugar para las ventas del día dos de muertos aparte para tener todo listo y que los clientes se merezcan el trato que se merecen y si esperamos una gran afluencia de gente lo que es mañana (hoy)", señaló el comerciante de flores Armando Gómez.

Del mismo modo cientos de comerciantes ya se encuentran instalados a las afueras de todos los panteones de la ciudad, y aunque los recintos estarán recibiendo a los visitantes a partir de las 9 de la mañana, los comerciantes estarán desde muy temprano para recibir a los primeros clientes.

Incluso los músicos ya ofrecen sus servicios para llevarles un momento musical y tocar aquellas canciones que eran del gusto de los difuntos y recordarlos con alegría.

Los que no se quedan atrás son las personas que van a visitar a sus seres queridos, ya sea por tradición al hacerlo un día antes o simplemente para no lidiar con la gran afluencia de gente que se genera sobre todo el día de hoy tanto en el interior como en el exterior de los mismos.

Tal es el caso de la familia Gómez Esquivel, quienes aprovecharon el día anterior para realizar el altar en la tumba del padre de ellos.

"Mañana hay mucha gente y no queremos toparnos con ellas, ahorita lo que estamos haciendo es el decorar y montar el altar en la tumba de mi papá, aparte es toda una tradición que llevamos desde niños y que nos inculcaron nuestros padres, lo hacemos hoy con tiempo y porque esta mucho más tranquilo y tomarnos nuestro tiempo"señaló Elena Gómez.

Y algunos otros simplemente por tradición, "Es el primer año que vengo a ver a mi esposo y no es que no me quiera topar con mucha gente pero para él era toda una tradición venir desde un día antes al panteón y quiero seguir con eso en su memoria", señaló la señora Alondra Vazquez.

Siendo las 01:00 horas del día 01 de noviembre al ir circulando por la comunidad de Santa rosa de Lima, municipio de Villagrán, se tuvo a la vista un vehículo abandonado sin placas de la marca Nissan el cual en el asiento del lado del conductor se encontraba un costal el cual contiene hierba verde y seca con las características propias de La Marihuana con un peso aproximado de 6 kilos. Acto seguido se procedió a asegurar el vehículo y la droga para se puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación