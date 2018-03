Márquez señala durante discurso que nunca fue corrupto

Silao, Gto.

En su discurso político que el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, hizo durante su sexto y último informe de gobierno el día de hoy, señaló, que a lo largo de su administración jamás cometió un acto de corrupción y por el contrario, se enfocó en trabajar para los guanajuatenses.



"Nos han fiscalizado como nunca en la historia, yo les he dicho que el que nada debe nada teme, a mi me podrán criticar de muchas cosas, menos de tranza y de flojo, lo he dicho a mí revísenme, ahí están los números, ahí están los resultados, la transparencia y rendición de cuentas", señaló el mandatario.



Dejó en claro que con los tiempos electorales, convocó a las fuerzas políticas, y en especial a las guanajuatenses, a que se sigan apostando por la democracia y a que los ciudadanos sean consientes de lo que se ha recorrido y más allá de las diferencias de partidos políticos.



A lo largo de las casi dos horas que duró su discurso, hizo también algunos anuncios en tema de obra pública y educación, ejemplo de ello es la incorporación del Eje Metropolitano hasta los pueblos del rincón, una millonaria inversión para tener internet gratuito en las escuelas de varios municipios en una primera etapa, así como la implementación de una policía especializada en la violencia al género femenino de la cual adelantó iniciará a partir del 8 de marzo.