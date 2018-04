La familia del menor tiene 10 años vendiendo en la zona

León, Gto

La familia del niño que aparece en un video que se hizo viral en redes sociales por ser violentado por agentes de la Dirección de Comercio y Consumo, habría trabajado por más de 10 años en la zona y en los últimos años fue cuando el hijo del matrimonio comenzó a trabajar también con su canasta de dulces.

Sin embargo a partir de que fue violentado por los elementos de Comercio tuvieron que cambiar de zona de comercio por temor a ser molestados nuevamente por los inspectores.

"Ese video fue de hace como tres semanas, incluso según esto dijeron que iban a despedir (al inspector) y no hicieron nada, también a mí se me hace injusto, se fueron a vender a los tianguis a partir de eso, porque a partir de ahí los empiezan a agarrar de 'carro'", señaló un comerciante conocido de los afectados que por seguridad no reveló su nombre.

Aseguró que la familia es originaria del estado de Veracruz y a raíz de los hechos ya solo regresan a comercializar sus productos que, entre otras cosas, son flores y productos de temporada, los fines de semana en la calle 20 de enero, en el centro de la ciudad de León y lo documentado en el video sería la primera situación parecida que les pasara.

MILENIO publicó el día de ayer que el regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández denunció mediante un video a través de sus cuentas de Twitter acciones irregulares de inspectores de Comercio contra un niño que vendía dulces cerca del bulevar López Mateos.