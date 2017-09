Celebran la vida al ser trasplantados

León, Gto

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, los pacientes Yahir Macías, Cinthia Macías y don Arturo Moncayo relatan cómo fue el proceso que pasaron para finalmente recibir un órgano, que señalan les volvió a dar vida.

Los tres pacientes y testigos señalan que aunque fue un tiempo bastante desesperante al estar en una lista de espera tanto en la Secretaria de Salud (SSG) cómo en el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) al final valió la espera, pues finalmente les llegó un órgano que les salvó la vida.

Tanto Yahir como Cinthia son hermanos y ambos padecían insuficiencia renal, la primera en ser trasplantada fue Cinthia y al poco tiempo de Yahir, desde entonces aseguran que el trasplante los unió mucho más.

"Antes nos peleábamos y casi no nos aguantábamos, pero después de que compartimos esto también (en trasplante) nos unimos mucho más, el amor de hermanos siempre ha estado y ahora nos cuidamos hasta en lo que comemos", aseguraron los hermanos.

Por su parte, don Arturo Moncayo esperó más de cinco años por un órgano y al final, se encontraba tan desesperado que pensaba en hasta darse de baja de la lista de espera.

"Yo ya solo esperaba morir, esperé tanto por el riñón que me hice a la idea que no iba a llegar, pero un día recibí esa llamada y la felicidad es incomparable, es volver a nacer y la verdad no hay palabras para agradecer todo eso, incluso ya forman parte de nuestra vida", señaló el señor Arturo.