Oficinas de regidores del Cabildo leonés permanecen vacías

León, Gto.

Por lo regular las oficinas de los regidores del Cabildo de León permanecen vacías, a menos que alguno de los regidores que cuenta con un asistente tenga pactada una cita con alguno de sus representantes.

Además del Presidente Municipal, el Cabildo está conformado por dos síndicos, y 12 regidores que representan a más de un millón y medio de leoneses; y que perciben un sueldo superior a los 40 mil pesos, sumando a ello los servicios de gasolina, entre otros a los que tienen derecho.

MILENIO León acudió ayer a las oficinas de los regidores, ubicada en la calle Benito Juárez, número 237, en la zona Centro y constató que los cinco escritorios y la sala de juntas que conforman la oficina, sólo son utilizadas en algunas ocasiones, es decir cuando tienen alguna reunión de planeación de comisiones o bien cuando citan a un ciudadano para atenderlo, esto de acuerdo a algunos ciudadanos.

En el lugar se encontraba la regidora Ana María Esquivel Arrona, quien se encontraba atendiendo a un grupo de ciudadanos, y previo a ello había estado en el lugar el regidor Salvador Ramírez Argote.

“Vengo seguido, depende de cómo me organicen la agenda para atender a los ciudadanos, también en estas oficinas hacemos nuestras mesas de trabajo para el análisis y reflexión de las iniciativas o lo que el presidente Municipal nos pasa a la Comisión para implementar alguna estrategias… Yo tenía inicialmente la propuesta de que se pudiera atender a los ciudadanos los lunes, sin embargo para algunos ciudadanos se les acomoda otro día.

-¿Qué hace la regidora Ana María Esquivel cuando no está en una comisión?

"Estoy en evento, si no es en comisión, estoy en una mesa de trabajo, me invitan Asociaciones a ver su trabajo, me invitan grupos de colonias para platicar.

- ¿Desquita su salario la regidora Ana María Esquivel?

"Esa pregunta me la pones difícil, los ciudadanos tendrían que en un momento decir si desquito o no”, refirió.

Además de la regidora Ana María Esquivel Arrona, de acuerdo con personal que se encontraba en la oficina, son los regidores: José Luis Manrique, Norma López, Salvador Ramírez Argote, Sergio Contreras, los que en ocasiones hacen uso de las oficinas para atender a los ciudadanos.

En tanto el síndico Carlos Medina, así como los regidores Alejandro Alaniz, Federico Zermeño, Jesús Vázquez, Ana María Carpio Mendoza y Beatriz Yamamoto, son pocas las ocasiones que hacen uso de las oficinas para atender a ciudadanos.