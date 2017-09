OCL replica indicadores de eficiencia en administración municipal

León, Gto.

De acuerdo al análisis de la investigación titulada: “Presupuesto de Egresos Ficticios, el gasto real del gobierno en la cuenta pública”, realizado por Leonardo Núñez; el Observatorio Ciudadano de León replicó sus indicadores de eficiencia presupuestaría analizando la administración municipal de León.

Se determinó que en el municipio de León se tiene como practica recurrente, realizar presupuestos por debajo de lo que en realidad se gasta, aseguró, Luis Alberto Ramos; presidente de la OCL.

En el 2016, la administración municipal se gastó un 12.4% más de lo que tenía presupuestado para las dependencias.

Las cuatro dependencias que gastaron menos fueron: Dirección de Relaciones Públicas, Tesorería Municipal, Dirección Administrativa y de Gestión Social, y la Academia Metropolitana de Seguridad.

Por el contrario, las dependencias donde se reportó mayor incremento en sus gastos respecto a lo que tenían presupuestado fueron: La Secretaría de Seguridad Pública, casi triplicando lo que se tenía presupuestado y la Dirección General de Movilidad.

El presidente de OCL puntualizó: si no se tienen indicadores, si no tienen resultados, si no se tienen cosas para medir, no sabemos realmente lo que sucedió, se supone que la secretaría de seguridad hizo esos movimientos, debería haber menos índice delictivo, ¿se está invirtiendo en lo que se requiere? Cuestionó.