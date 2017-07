Obras no se verán afectadas por lluvia

León, Gto.

Carlos Cortés Galván, director de Obra Pública Municipal, señaló que no hay mayores afectaciones en obras por lluvias pese a que el Secretario de Obra pública dijo que se podrían retrasar hasta un mes.

Dijo que no se han retrasado más de tres días, los mismo días en los que las lluvias han estado mayormente presentes en la ciudad de León.

"No nos han reportado alguna afectación fuerte, aunque sí detiene el rendimiento de las obras", refirió; "Por ejemplo en las obras del SIT es donde me detiene un poquito a nivel de que van compactando la zanja, pero los que ya están armando, cimbrado, habilitando no nos ha detenido, más que un día o dos", externó.

El Director señaló han hablado con las empresas responsables de las obras en curso para que no soliciten prórrogas para aplazar el tiempo de entrega y se busquen alternativa, extendiendo sus horarios o trabajar incluso en sábados y domingos para cumplir con las fechas que ya se tienen establecidas.

"Sin embargo, por ley, si ellos lo solicitan y así lo quieren, les corresponde que yo les pueda dar una prórroga, en este caso, digamos que van acumulados tres días que son los que realmente no se ha podido trabajar", puntualizó.