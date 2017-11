Sanciona Obra Pública a empresas incumplidas

León, Gto

En cinco años de la Secretaría de Obra Pública ha sumado 40 millones de pesos por sanciones contra empresas que han incumplido en los contratos de obras desarrolladas en los distintos municipios del estado.

En entrevista el secretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda, dijo que a lo largo de cinco años se han contratado cerca de 2 mil 700 obras con más de 19 mil millones de pesos, de esta cantidad, 4 mil 500 millones pertenecen a la ciudad de León.

“Muchos no son retribuíbles al contratista, cuando son retribuíbles al contratista la Ley me obliga y nos obliga a sancionarlos y ahí transparentemente ven cuánto es la sanción que puede ser.

-¿Cuántas sanciones van?

Si sumamos todas las sanciones de la administración a lo mucho son 40 millones de pesos, de 18 mil millones contratados en cinco años(…), ahorita tenemos contratadas en todo el estado en lo que llevamos de la administración más de 2 mil 700 obras con más de 19 mil millones de pesos”, dijo.

Y sobre el tema de las obras con retrasos, el Secretario reconoció que en León la obra con mayor retraso es la del bulevar Mariano Escobedo, derivado de modificaciones en el proyecto.

Sin embargo en este caso, dijo que no se trataría de una sanción a la empresa al tratarse de modificaciones, además pidió a la ciudadanía cuidar el desarrollo de la obra ya que en muchas ocasiones, cuando el concreto termina de colarse, minutos después se mete una bicicleta o inclusive un auto.

“Ahorita van a Mariano Escobedo y ven que estamos trabajando la mitad a cada intercepción de la vialidad, a cada bocacalle para no bloquear el acceso a todos los vecinos y todo esto nos provoca reprogramación interna de la obra y efectivamente la obra la íbamos a terminar en diciembre, la vamos a concluir a mediados de febrero, lo único que les pido es un poco de comprensión a todos los vecinos y que no me dañen los pavimentos”, puntualizó.