Se robaron víveres en Oaxaca ante los ojos de los voluntarios

León, Gto.

La gente respondió con prontitud al llamado de auxilio de los damnificados en Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre, la sociedad se volcó y se coordinó el envío de ayuda, pero la entrega de los víveres en las áreas afectadas fue toda una aventura para 26 voluntarios, que por momentos temieron por su integridad física, esta es la segunda parte del relato.

Afuera de la casa de Paco Celaya continuaba la carga de dos camionetas con víveres para ser entregadas en comunidades aledañas a Santo Domingo Zanatepec. Al mismo tiempo, otros brigadistas intentaban sacar víveres de la bodega donde fue resguardado el primer apoyo pero los vecinos se los impidieron.

Alegaban que también necesitaban ayuda, además de que la licenciada (Erika López) los citó en ese lugar para entregárselas, entre los quejosos se encontraba su esposo; ya eran casi las 4 de la tarde y la voz de que había llegado ayuda ya se había corrido en todo el pueblo, en la calle donde se ubica la bodega ya había gente por todos lados esperando recibirla.

El ambiente se calentó y entre los voluntarios que nos quedamos, la mayoría mujeres, las más jóvenes entraron en pánico al ver por todos lados gente afuera de la bodega, en las banquetas, sobre la calle, todos con un objetivo, impedir sacar los víveres.

Para esa hora y al hablar con diferentes oaxaqueños “ajenos a este movimiento”, algo quedaba claro, no iban a permitir que se sacaran las cosas y que el equipo corría riesgo si no se cedía a lo que ellos exigían.

Fueron unos 20 minutos en los que que Jorge Costa y Elhier Cinta intentaron hacerles entrar en razón, sin éxito, sentimos que el tiempo no pasaba, se acercaba más gente, por eso tomé la decisión de enviar nuestra ubicación vía whatsapp y un video de lo que ocurría a mi jefe, pensé, “si nos pasa algo, que sepan dónde buscarnos”.

La gente cedió y se lograron sacar varias despensas, botellas de agua, zapatos y ropa, todo se echó a una de las camionetas y fueron ellos quienes bajaron las cortinas metálicas de la bodega y no permitieron la entrada a nadie más. La frustración, enojo, e impotencia invadió al grupo de voluntarios que vieron que parte de los víveres quedaron encerrados en esa finca lo cual quedó documentado en video.

Ese fue la última vez que las dos camionetas repletas de víveres estuvieron juntas.

En una tercera camioneta iban los brigadistas, pero eso no fue todo, después vino otra sorpresa, la camioneta gris donde se echaron más cosas tomó otra ruta. Por un lapso de cinco minutos desapareció, entonces se decidió ir a buscarla y dejar a un brigadista para vigilar la segunda camioneta que cuidaban unas ocho personas de la zona, “dizque de voluntarios”.

Al encontrarla, la escena fue: un grupo de hombres y mujeres descargando el apoyo para llevárselo, el número de oaxaqueños era mayor al de los voluntarios, pese a ello, los coordinadores pidieron respetar el apoyo para entregarse a la gente afectada por el sismo, nuevamente alegaron que también ellos lo necesitaban; se regresaron unas cosas y la camioneta se rescató.

Al partir, nuevamente en menos de un minuto por segunda vez el conductor se la llevó por otra ruta, ahí ya viajaba Francisco Celaya, quien desde el inicio del viaje aseguró que ayudaría a repartir los víveres en las zonas afectadas.

En menos de una hora, las cosas se salieron de control y prácticamente todo el pueblo tenía la vista puesta sobre las camionetas, para hacer la entrega de los víveres de la segunda camioneta también comenzaron a poner peros.

“Ya no traemos gasolina y no podemos ir tan lejos”, “nadie nos dijo que saldríamos a las comunidades”, “no hay gasolineras cerca y no podemos seguir”.

Ya eran cerca de las 6 de la tarde y no había certeza en el recorrido, el grupo de brigadistas que nos quedamos para hacer esa entrega ya no sabíamos a qué lugar iríamos para continuar con la entrega, ninguno de los lugares coincidían y todos opinaban.

Algo nos quedaba claro, se estaban robando ante nuestros ojos los víveres que se trasladaron hasta el sur del país y la desesperación de no poder comunicarnos con más gente porque la pila de los teléfonos celulares se había agotado.

A solo unos metros de donde quedaron las camionetas había un retén militar ahí se tomó la decisión de pedir apoyo para ser resguardados y llevar la ayuda, el responsable en ese momento fue claro, “las entregas se hacen a través de las fuerzas armadas para evitar robos, se les puede apoyar pero tiene que ser hasta mañana y llevarlo a otra parte”.

Al documentarle el trabajo que se hizo en León para recolectar la ayuda y el explicarle a lo que el equipo de voluntarios se enfrentaban, la orden que dio a los soldados fue asegurar la única camioneta presente.

Se logró un acuerdo y fue que los militares de ese retén se harían cargo de la única camioneta que se pudo asegurar, pero ellos mismos fueron los que le dieron la orden a los vecinos de llevársela y resguardarla en la bodega, lo cual ya no supimos si ocurrió.

Y ante el temor de que pudiera ocurrir una agresión a los voluntarios ya que todo el pueblo sabía donde pasaríamos la noche, los coordinadores solicitaron resguardo y salir escoltados de esa zona, a lo que los militares accedieron, nos llevaron en su camión hasta el hotel donde sacamos todas nuestras pertenencias y las de los compañeros que andaban en Niltepec.

Ya en el autobús de pasajeros y escoltados por el Ejército salimos de la zona, solo faltaba pasar por el resto de los voluntarios y en menos de una hora todos estábamos juntos, el viaje se reanudó y tras 10 horas nuestro destino fue la capital oaxaqueña, donde nos sentimos seguros después de todo lo sucedido.