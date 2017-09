Hay que seguir luchando contra los enemigos de la nación: Santillana

León, Gto

Con motivo de la conmemoración de los Niños Héroes, el día de hoy se llevaron a cabo los honores a la bandera para recordar su muerte y del mismo modo homenajearlos en este 13 de septiembre.

Los honores a la bandera, estuvieron encabezados por el alcalde de León, Héctor López Santillana y por funcionarios de seguridad, en donde el primer edil señaló que esta lucha por la cual murieron los niños héroes se sigue haciendo con los principales enemigos de la patria.

"Los enemigos son diferentes, pero siguen persistiendo los enemigos de nuestra nación, hoy ya no luchamos contra un ejército que no está invadiendo, pero hoy tenemos que seguir luchando en contra de la violencia, en contra de la desintegración, en contra de la pérdida de valores y en contra de una cultura en donde se privilegia las relaciones y no el esfuerzo, no es esa la nación que queremos para nuestros hijos y nietos", señaló Santillana.