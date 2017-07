Aprueba Municipio proceso contra una ex funcionaria

León, Gto

En medio de un debate de más de una hora, el pleno del Ayuntamiento, por mayoría de votos, aprobó iniciar el proceso administrativo contra una ex funcionaria de la administración pasada que recibió 302 mil pesos por antigüedad e indemnización al separarse de su cargo.

El regidor priista, Salvador Ramírez Argote, mencionó que la cantidad que recibió la ex funcionaria fue justo cuando ya no ocupaba un cargo público, por lo que manifestó que en estas situación lo que procedería sería mandar llamar a la ex servidora pública y pedirle regrese el dinero, toda vez que se le entregó de más ante un equívoco de la Dirección de Desarrollo Institucional.

“Llamar a ese ex servidor público, hacerle ver que alguien de la Dirección de Desarrollo Institucional se equivocó, que se le pagó en exceso, se le pagó de más y pedirle que haga la devolución, si la persona no accediera de manera voluntaria entonces creo que el Municipio tendría a su alcance los recursos jurídicos civiles para exigirlo esta devolución de pago, pero no iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa”, mencionó.

Al respecto, el contralor Esteban Ramírez Sánchez dijo que en caso de que la ex servidora pública que recibió 100 mil 296 pesos de prima de antigüedad, y 203 mil 802 pesos por concepto de indemnización, devolviera el dinero pudiera disminuirse la sanción.

“No es un particular al que le hayan dado dinero, y si es un particular que se le dio dinero, pues con mayor razón está mal, yo creo no es correcto, pero cada quien tiene su criterio.

"La ley establece que si de manera voluntaria se regresa el recurso, se puede disminuir la sanción, pero no se le excluye de responsabilidad”, indicó.

Además junto con este proceso se aprobó el inicio de dos más, uno referente al pago de más de 9 mil pesos del erario público en servicios de un hotel y spa, así como contra los ex integrantes del comité de Adquisiciones por haber comprado sin justificación alguna vehículos al proveedor que presentó la tarifa más alta.