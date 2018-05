Eje Metropolitano sólo nos trajo molestias: Habitantes

León, Gto.

Habitantes de las colonias Gran Paraíso y Valle de México ubicadas muy cerca del Eje Metropolitano manifestaron el día de hoy su molestia por la construcción de dicha vialidad ya que aseguraron no fue planeada debidamente, aseguran que desde su construcción han sufrido de inundaciones. 00:00 - 00:15.

“Nada más dejaron y eso porque les fuimos a avisar una rejilla muy pequeña para conectar un tubo muy estrecho el cual claro que no va a ser suficiente para que baje toda la cantidad de agua que baja, yo invito a las autoridades a qué vayan a ver la cantidad de agua que se estanca aquí”, señaló la señora Carolina Zuñiga de la colonia Gran Paraíso.

Detallaron que en años anteriores nunca había habido inundaciones hasta hace poco qué se inundó en temporada que no es de lluvia ñ, de ahí su preocupación ya que señalaron: “si así se inundó ahora que llovió que no es temporada de lluvias y duró 15 días ahora que nos ira a esperar”.

Informaron que ya se tuvo un acercamiento con el municipio de León y con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) sin embargo, dijeron que no han tenido una respuesta y micho menos una solución a su problema.

Del mismo modo habitantes de la comunidad San José del Potrero manifestaron el día de hoy su molestia con las autoridades municipales y estatales exigiendo se escriture un terreno donado del gobierno del estado ubicado al sur de la cuidad de León.

Durante la apertura del eje Meteopolitano Delta-La Luz algunos ciudadanos señalaron que aproximadamente hace 9 años se les donó un terreno para la construcción del bulevar Las Torres, Hospital Pediatrico y actualmente una escuela y a cambio se les otorgó un terreno con las mismas dimensiones sin embargo no cuentan con las escrituras correspondientes.