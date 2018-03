Santillana insiste en política de cero tolerancia

León, Gto

Ante la denuncia penal que presentó la Contraloría Municipal de León a la Fiscalía Especializada contra quien resulte responsable de pedir moches en Desarrollo Urbano, el alcalde Héctor López Santillana expresó que eso es sólo un reflejo de que en la administración no se tolerará actos de deshonestidad.



Agregó que actualmente está en camino el proceso de llevarlos a que hagan frente a sus responsabilidades en ambos casos, por lo que se continuará de manera firme con la política de cero tolerancia.



“Habla de nuestro compromiso claro de que nosotros no toleraremos ningún acto de deshonestidad en nuestra administración, fue la propia directora de Desarrollo Urbano denunció a sus elementos, se investigó por Contraloría, se están encontrando los elementos y está el proceso en camino de llevarlos a que hagan frente a sus responsabilidades en ambos casos, así que seguiremos muy firmemente en esto”, mencionó.



López Santillana explicó que la instrucción para los directores de áreas como Fiscalización, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Comercio y Consumo, entre otras, que cuenten con inspectores en las calles es muy clara, asegurarse que los funcionarios estén al servicio de los ciudadanos, y que no se vayan a corromper.



“Tiene que ver con Tránsito, tiene que ver con Protección Civil, todas las áreas que están haciendo esta labor de supervisión y vigilancia de control son áreas que todos los directores necesitan estar revisando, no es una sospecha de un área, tiene que aplicarse una norma parejita para todos, y cuando detectamos eso, inmediatamente brincarlo”, refirió.



Explicó que con lo anterior se trata de una medida preventiva, una política pública de carácter general e institucional en la que más vale prevenir que luego lamentar, por ello reiteró que se continuará verificando y promoviendo, por lo que si hubiera un ciudadano con alguna inquietud, se acerque a las autoridades a externarlo.