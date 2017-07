Dan el último adiós a Mayra Enríquez

León, Gto.

Con vestimentas completamente de blanco y rosas en mano, cientos de personas, ex compañeros, familiares, políticos y personas en general, dieron el último adiós el día de hoy a la diputada federal Mayra Enríquez, también conocida como "la dama de hierro".

Con una misa de cenizas, la diputada fue despedida en las instalaciones del templo San Pío X, después de haber sido velada desde las 9:00 de la noche del pasado viernes, en las instalaciones de los funerales Gayosso en el bulevar Francisco Villa, en donde cientos se solidarizaron con la familia Cifuentes Enríquez.

"En Mayra vive amor y vivirá con nosotros, cuantas experiencias no pueden contar sus familiares, ella ha entregado su vida en su faceta de madre, hija, esposa y en cada uno de estos ámbitos el amor estuvo presente, y ese amor y ternura será lo que nos dé alivio y nos ayudará para tomar como soporte, para poder sobrellevar, solo con esto Mayra se convertirá en su íntima", fue el mensaje que dio el padre Roberto del templo San Pío X.

En la misa de ceniza, su esposo Alberto Cifuentes y sus hijo fueron acompañados por el gobernador del estado Miguel Márquez Marquéz, Ricardo Alaniz, Alfredo Ling Altamirano, Eliseo Martínez, Francisco Becerra, Guillermo Romero Pacheco y Antonio Arredondo Muñoz, alcalde de Salamanca.

Así como politícos de otros partidos como Alejandro Arias, y el ex alcalde Eliseo Martínez, así como panistas ex compañeros de la administración 2012 a 2015 y ex compañeros del entonces Ayuntamiento.

"Yo conocí a Mayra desde la universidad, era una mujer que siempre se fijaba en los demás y tuvo una carrera política exitosa donde fue diputada local, federal pero lo más importante de todo es que Mayra era una mujer recia, congruente, con ideales y hay que recordarla por siempre como Mayra, La Dama de Hierro", señaló Márquez Márquez.