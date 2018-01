Llegaron solo 1,500 de la Policía Militar

León, Gto.

Con menos de la mitad de elementos de la Policía Militarque llegarían a Guanajuato, se adelantó el arranque de operaciones de seguridad en 19 municipios.

A la estrategia también se suman efectivos de las demás corporaciones municipales, estatales y federales, siendo un total de 13 mil elementos los que a partir de este martes estarán al resguardo de la entidad.

Aunque inicialmente se mencionó que al estado arribarían 3 mil 200 uniformados que formarían parte del cuartel de la Policía Militar, el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, refirió que en activo operaría mil 500 policías militares que posteriormente serían relevados.

“Se ha establecido la operatividad de la Policía Militar, será estatal con carácter regional, estarán haciendo base en 19 municipios con impacto regional; caso concreto: Moroleón y Uriangato, esa zona será un municipio, pero la operatividad será regional, San Francisco, Purísima, Manuel Doblado, los pueblos del rincón, igual será en un solo municipio pero con actividad regional”

Luego de reunirse con el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el General Salvador Cienfuegos, Márquez Márquez señaló que se aprobó el inicio de operaciones de los elementos de la Brigada Militar, cuya presentación estaba programada para mediados de febrero, pero se adelantó, “ya están aquí los efectivos, ya que salgan a campo”, dijo el Gobernador.

Precisó que los gastos de los elementos de la Policía Militar correrán a cargo de la federación, sin embargo, 19 municipios tendrán que apoyar con espacios e infraestructura que permita alojar a los efectivos.

“Algunos de ellos ya tienen el espacio, otros lo estarán generando a partir de esta semana para que puedan tener sus catres, su espacio de sanitarios, su energía eléctrica y puedan disponer de los servicios fundamentales para desempeñar su labor”, expuso.

Tal y como lo declaró el viernes pasado, el Gobernador reafirmó que en los operativos que se desplegarán en el estado habrá mano dura.

“Una política pública en materia de seguridad, de cero tolerancia a motocicletas que no traigan su factura, van para arriba, si no trae su casco va su multa, a quien traiga sonido, estéreo, volumen que no son permitidos, que estaba tomando cerveza, cero tolerancia; el tema de chatarreras, los cateos, casas de empeño”, expuso.

Márquez Márquez le dio la bienvenida al general José Luis Chiñas Silva, quien se hará cargo de la coordinación de los elementos, quienes mientras se realizaba el anuncio, permanecieron dentro de las unidades oficiales, en las que partirían a las bases para arrancar con sus operaciones.

Al anuncio asistieron algunos de los alcaldes de la entidad, y al finalizar, los convoyes de elementos se dirigieron a los diversos municipios a los que fueron asignados. En León, un grupo de policías militares fueron guiados por patrullas de la Policía Municipal en dirección a una Base de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ubicada a la salida a San Francisco del Rincón.