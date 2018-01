Aumentan 8% los accidentes viales en León

León, Gto.

En los últimos tres años el número de accidentes de tránsito en la ciudad de León ha aumentado un 8 por ciento; tan solo el 2015 cerró con 6 mil 464 percances, en el 2016 6 mil 805 y el año pasado, con corte hasta el 15 de diciembre, se habían contabilizado al menos 6 mil 968 sucesos.

Entre los principales involucrados en estos incidentes se encuentran los relacionados con ciclistas, motociclistas, automovilistas bajo los influjos del alcohol, así como aquellos que hacen uso el teléfono celular mientras conducen el vehículo.

De acuerdo con las estadísticas, este año se han registrado 50 personas fallecidas, mil 766 heridos, 293 atropellados, 266 incidentes en los que se ven relacionados con los ciclistas, 715 incidentes con motociclistas, así como 399 accidentes bajo los influjos del alcohol.

El año pasado fueron 69 las personas fallecidas que se vieron involucradas en un accidente, 2 mil 133 los heridos, 361 personas atropelladas, 315 hechos relacionados con ciclistas, así como 881 con motociclistas y 479 personas accidentadas que conducían bajo los efectos del alcohol.

Mientras que en el 2015, en relación al número de personas fallecidas en accidentes fue de 41, en tanto en relación a los heridos fue de 2 mil 302 personas, 372 atropelladas, 297 incidentes con ciclistas, 871 con motociclistas y 567 en relación a las personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

INCREMENTAN INFRACCIONES POR MENSAJEAR Y CONDUCIR

Hasta un 101.32 por ciento se han incrementado las infracciones a automovilistas que hacen uso del celular mientras conducen; en lo que va del año suman 9 mil 160 infracciones por violar el artículo 8, fracción X del Reglamento Municipal de Tránsito, mientras que el año pasado se presentaron 4 mil 550 accidentes.

De acuerdo con el reglamento, se viola el artículo 8, fracción X, al: “Usar equipos de comunicación móviles o portátiles, así como cualquier otro elemento que impida la correcta y adecuada conducción del vehículo”, deriva en una infracción de tan sólo 98 pesos.

El director de la dependencia, Ricardo López, reconoció que a pesar de que hay un despliegue de elementos en distintos cruceros de la ciudad, estos solamente externan la invitación a los conductores a no hacer uso de los quipos de comunicación.

“Y más que pensar que el hecho de lo que tiene que ver con la conducción, pues tiene que ver con tu seguridad porque pierdes el contexto de tu alrededor y no sabes ni siquiera lo que está pasando, estamos aplicando sanciones, no es una de nuestro top – ten, sin embargo sí se está procediendo, tratando inhibir, aunque sea la recomendación verbal se hace en algunos puntos donde tenemos elementos a pie tierra y no tienen forma de elaborar el folio, pero sí se hace la recomendación del no uso”, mencionó.

Y a pesar del número de infracciones registradas, esta causa se encuentra en el noveno lugar de las diez infracciones en las que mayor incurren los ciudadanos, por debajo de automovilistas con vidrios polarizados y por encima de aquellos automóviles con falta de placas.

BAJAN PERCANCES EN LEÓN RELACIONADOS CON ALCOHOL

Hasta la primera quincena del mes de diciembre en la ciudad se habían registrado al menos 399 accidentes a casusa del alcohol, mientras que el año pasado se contabilizaron 479 y en el 2015 se registraron 567 percances; esto representa que en tan sólo del 2016 al 2017 hubo un decremento en el número de accidentalidad por esta causa.

En entrevista, el director de Tránsito, Ricardo López, dijo que es a través de los operativos móviles que se ha reforzado el tema del alcoholímetro, el cual ha dado como resultado que al menos 4 mil 181 automovilistas sean infraccionados por tener aliento alcohólico, con corte hasta la primera quincena de diciembre.

“Los puntos son aleatorios, dependiendo de la afluencia que ubicamos en las zonas más importantes de la ciudad, y aunque no hubiera una afluencia numerosa lo podríamos poner en una de las vialidades de la ciudad, cualquiera que fuera, por el simple hecho de captar a los conductores que pudieran pasar por las vías en algún estado inconveniente; nunca estamos en un punto fijo, si repetimos algún punto es porque ubicamos cierta incidencia en ese lugar, pero no quiere decir que siempre vamos a estar allí”, comentó Ricardo López.

Agregó que los operativos han dado resultados y ha permitido detectar un mayor número de conductores en estado de ebriedad, tan sólo por semana, puntualizó que son en promedio 60-70 los conductores identificados.

“Hicimos el cambio al modo móvil porque ya era una fiesta, todo mundo se avisaba donde estaba el filtro, todo mundo evitaba el filtro; solo se ayudaban a evitar el filtro en lugar de ayudarse a dejar de conducir en estado inconveniente, es por eso que decidimos trasladarlo al modo móvil”, puntualizó.