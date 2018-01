Horacio, cumple 30 años de monero

León, Gto.

Desde hace 30 años, Horacio Hernández Galván, mejor conocido como “Horax” y colaborador de MILENIO León, a través de sus dibujos auténticos refleja los hechos reales en un sentido humorístico.

Cuando él aun estudiaba la preparatoria, a la edad de 15 años, un amigo lo invitó a dibujar en un diario local, sin que él supiera que sus dibujos eran publicados; sin embargo, fue a través de otro compañero de la preparatoria que Horacio se enteró de que sus dibujos se publicaban, algo que lo llenó de sensación, a él y a sus padres.

“Yo comencé como caricaturista cuando tenía 15 años, estudiaba yo la prepa, un amigo, cuyo papá trabajaba en un periódico precisamente, me dijo 'hazme un dibujo rápido y se lo muestro a mi papá', se lo hice y me mandan llamar, me dicen haz un dibujo de la esquina de aquí de la ciudad de León y yo la hago tranquilamente, no tenía ninguna aspiración de trabajar ahí”, dijo.

En entrevista relató que fue desde muy pequeño que le comenzó a llamar la atención el dibujar, algo que sus padres apoyaron comprándole material, como plumas, libretas, para fomentar precisamente esta pasión que él sentía.

“Yo creo que la inquietud del dibujo todo mundo la tiene, pero con el tiempo, la inquietud a veces es alentada por los padres o te la quitan o se te quita solito, a mí siempre me gustó dibujar, mi mamá hacía ropa, daba clases de corte y confección, todas estaban dibujadas, en las libretas de mis hermanos, en los periódicos yo me ponía a dibujar”, mencionó.

Horax, conocido así en el mundo de la caricatura, ha participado en el diseño de personajes en la serie de televisión “Descontrol”, de la cadena TV Azteca, además participó en la animación de varias escenas de la película “La leyenda de la Nahuala”, “Nikte”, “La revolución de Juan Escopeta” y en “El color del Santos contra la Tetona Mendoza”, asimismo ha participado en el storyboard de la película “El Americano”.

Para Horacio, el dibujar requiere de tener un contexto amplio de lo que ocurre en la ciudad y en el país, además de concentración; y relató que el dibujo que más le ha marcado en lo referente a complejidad, fue la muerte de Colosio, no tanto el suceso, sino porque la información que se daba en ese momento era a cuentagotas.

Desde hace siete años, Horax colabora con MILENIO León, es el creador del cartón que se publica en el diario en donde su creatividad refleja los hechos políticos y sociales del momento.