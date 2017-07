Valadez pide reformar Código Penal

Guanajuato, Gto

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato y del Consejo General del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, señaló que lo óptimo para que las personas que portan, posean o almacenan armas de uso exclusivo del Ejército no salgan libres a llevar su proceso, el delito tendría que ser perseguido por oficio.

Mencionó que resultaría más rápido reformar el Código Penal federal, en el inciso donde se habla de este ilícito, que esperar a que las reformas se ejecuten en el artículo 19 de la Constitución Política de México.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a dos con armas y droga en Escobedo

“Quizá no sea el remedio eficaz, pero es el remedio óptimo; digamos una posibilidad para acelerar las cosas y consiste que en lugar de reformar la Constitución General de la República que será un camino denso y delicado, que se reforme el Código Penal federal; en uno de sus capítulos para que entonces el delito de portación, posesión y acopio de armas, etcétera, sea de prisión preventiva oficiosa en el propio listado de la Constitución”, dijo.

Valadez Reyes mencionó que el Poder Judicial de Guanajuato no elude el tema, pero precisa que “la portación, posesión y acopio de armas prohibidas porque son de uso exclusivo del Ejército o de las fuerzas armadas, el conocimiento de todo esto no es nuestro, es un problema social que a nivel jurídico no nos corresponde, no es de nuestra competencia, sino es de competencia federal”.

Recordó que el Poder Judicial participó en una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados en la que él mismo se permitió sugerir “a los señores diputados, una alternativa, para solucionar el problema; no reformar la Constitución, sino reformar el Código Penal federal”.

TE RECOMENDAMOS: Jueces sentencian a 18 por reincidencia, con reformas



De esta manera se emparejaría la disposición constitucional con la reforma al Código Penal federal.

Aunque, reiteró, la reforma de fondo que daría la solución sería, es la modificación del artículo 19 constitucional.