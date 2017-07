Revela Miguel Márquez interés por candidatura presidencial

León, Gto

Por primera vez el gobernador del estado de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, reconoció su interés en participar como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional para la contienda del próximo año.

En entrevista exclusiva para MILENIO el mandatario aseguró que aunque no se le va la vida en este proyecto; si se dan las condiciones, ahí estará aunque la decisión definitiva la tomará en los próximos dos meses.

“Yo no me he distraído, ni me he querido distraer porque ahorita mi obligación es estar aquí atento en Guanajuato, que pueda darse algo el día de mañana podría darse nada está escrito sobre todo en materia de política puede darse algo, puede darse (…)Y sí me dice Fox varias veces, anímate Miguel, esta fue la última yo le he dicho tiempo, tiempo al tiempo, si se dan las condiciones ahí estaremos”, aseguró el mandatario estatal.

¿No lo tienes fuera del radar’… (Se le insistió)

Está en el radar, honestamente se los digo no me va la vida en ello, pero también les digo que si se requiere, hay que estar, hay que estar ahí. Ahorita todavía da tiempo de no distraerse en ello.

¿En un par de meses más?…

Yo creo que unos dos o tres meses más, porque ya los tiempos se acortan y ahí si se tiene que tomar una definición muy clara. Sobre todo para que salga muy unido el partido.

Al ser cuestionado sobre las condiciones que tendrían que darse para su participación en la contienda dijo que se están evaluando pues no insistió en que no pretende abandonar el trabajo en Guanajuato por irse con “el canto de las sirenas”.

Dijo que Guanajuato es un estado bien apuntalado con políticas de mediano y largo plazo, sin embargo, quien se quede al frente debe ser muy cuidadoso de cumplir esas políticas y de generar esa confianza y esa certeza.

“Digo, claro nadie es necesario, el día de mañana Dios no lo quiera una enfermedad y me retiro de este mundo, pues claro que el estado sigue funcionando pues nadie es necesario. Igual si te lanzas a un compromiso tan grande como es la presidencia de la república pues hay quién le de continuidad y salga bien el estado pero insisto tiempo al tiempo” puntualizó.