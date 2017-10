Márquez en desventaja en contención a la presidencia ante otros aspirantes

León, Gto.

El gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, dijo saberse en desventaja ante otros aspirantes a la candidatura presidencial que se llevará a cabo en 2018, y no descarta la posibilidad de contender por la presidencia.

Señalando que Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle han hecho público su interés por la candidatura y han recorrido el país bajo este manifiesto, en su caso el gobernador de Guanajuato señaló: “Mi responsabilidad es Guanajuato, si se da la coyuntura ahí estamos y si no, no pasa nada, al final de día cada vez hay más actores me refiero a partidos y ciudadanos”.

Cabe destacar que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” gobernador de Nuevo León manifestó de manera espontanea que si él no compitiera por la candidatura, votaría por Márquez.

Respecto a esta declaración, Márquez señalo que no va a distraerse de su estado, y que se encuentra metido de lleno en realizar sus labores como gobernador. “Al bronco yo le agradezco, el bronco es un (gobernador) independiente que de manera espontanea mencionó su apoyo, son expresiones que no me quitan el sueño, ni me hacen perder el piso ni mi realidad aquí en el estado”.