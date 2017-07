Aplaude MMM postura de Gobernador de Jalisco

León, Gto.

Luego de que el Gobernador de Jalisco José Aristóteles Sandoval Díaz, cediera en la construcción de la presa del Zapotillo la cual abastecerá de agua al estado de Guanajuato por 20 años, pero en su mayoría al estado de Jalisco, el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez aseguró que el proyecto sigue para adelante.

Márquez reconoció a Aristóteles que por fin haya tomado una postura al respecto; según su declaración del pasado jueves.

"El agua continúa para los guanajuatenses, obviamente estamos hablando de que la mayor parte de la cantidad del agua es para la zona metropolitana de Guadalajara, así como Los Altos de Jalisco que tiene una problemática seria, hay poca agua en esa zona y lo que le corresponde aquí a la ciudad de León", señaló el mandatario.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador opta por cortina de 105 metros en El Zapotillo

Después de que se diera a conocer un estudio por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se señaló que la presa tendrá una altura de 105 metros, originalmente se hablaba de que solo tendría una altura de 80 metros.

Señaló que el siguiente paso sería estar trabajando con la Comisión Nacional del Agua para dar seguimiento, incluso se tendrá una reunión en los próximos días para tratar entre otros el tema de la empresa Abengoa, aunque no explicó si las labores ya se reanudaron.

"No me puedo adelantar a ello, necesitamos tener la reunión con CONAGUA, pero están dadas las condiciones, para que este proyecto fluya, camine, se desarrolle mucho más rápido y lo que decía Aristóteles, no podemos ser negligentes ni dejarlo pasar a otra administración", señaló Márquez Márquez.

"El agua no tiene fronteras, es la cuenca del Lago de Chapala, pues nosotros también tenemos que hacer nuestras bases, tenemos que dejar pasar el agua correspondiente para Chapala, la verdad es que el agua lo mejor que nos puede pasar a todos es cuidarla", concluyó el mandatario.