Sin distinción para municipios con apoyo de Policía Militar

León, Gto.

Pese a que no todos los municipios de Guanajuato aportaron recurso económico para la construcción de la Brigada Militar en Irapuato, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez aseguró que no habrá distinciones para los cabildos que aportaron y para los que no en materia de seguridad.

“Yo siempre fui muy claro. Ahora sí que el pedir es dar y así fueron la voluntad de los municipios. El hacerlo ya dependerá de ellos, no va a pasar nada, claro que se les va a ayudar”, aseguró Márquez.

Dejó en claro que aunque algunos municipios aportaron más que otros u otros en definitivo no aportaron nada, no se trata de algún tema de cuota, sino de un tema de operatividad.